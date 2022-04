Pechino Express, Costantino Della Gherardesca torna ma non da solo: non era mai accaduto prima

Pechino Express, c’è il ritorno di Costantino Della Gherardesca al comando ma non è da solo: avete visto cos’è successo?

Pechino Express è un reality in onda dal 2012. Il format prevede una sfida tra coppie in un percorso lungo 8 mila km. Queste avranno a disposizione uno zaino con il necessario da portare e un euro al giorno in valuta locale. Non possono utilizzare il denaro per pagarsi i passaggi ma possono farsi pagare da un abitante della zona il biglietto di un mezzo pubblico e devono chiedere alloggio in giro.

Durante il percorso affrontano molte prove, devono essere veloci e anche forti, mettersi alla prova in tutto e per tutto. Dalla seconda edizione Costantino Della Gherardesca è al timone del programma. E’ stato lui stesso un concorrente, in coppia con suo nipote Barù, nella prima edizione. Dal 10 marzo ha avuto inizio la nuova edizione su Sky e Now. Nel corso della terza tappa, il conduttore è entrato in gioco insieme ad Enzo Miccio, ex concorrente. E’ caduto e si è infortunato e per questo, proprio il wedding planner l’ha sostituito. Il reality è arrivato all’ottava puntata e finalmente c’è stato il ritorno di Costantino, ma non sarà da solo: avete visto che cosa è successo?

Costantino Della Gherardesca torna a Pechino Express ma non da solo: colpo di scena

Il 10 marzo è iniziata la nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky e Now. 10 coppie hanno iniziato il percorso insieme e soltanto 4 sono rimaste in gioco. L’ultima coppia è stata eliminata e sono gli Indipendenti, formata da Bugo e Christian Dondi.

Abbiamo visto che Costantino Della Gherardesca in una precedente tappa è entrato in gioco insieme ad Enzo Miccio, ex concorrente. E’ caduto e si è infortunato e per fare alcuni accertamenti è stato costretto a fermarsi. Il wedding planner l’ha sostituito. Nella puntata di giovedì 29 aprile, il conduttore è tornato con grande sorpresa dopo essere mancato per tre puntate. Ma avete visto che cosa è successo?

Della Gherardecsa non sarà da solo nelle puntate successive, ma Enzo Miccio lo affiancherà. Una notizia che ha mandato in visibilio i fan del programma. Il conduttore ufficiale di Pechino Express è amatissimo e riesce con la sua sottile ironia, la schiettezza e il talento a coinvolgere tutti, ma anche Enzo Miccio è riuscito a fare altrettanto conquistando il pubblico. Vederli insieme sarà un piacere!