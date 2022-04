In pochissimi immaginano cosa faceva Lory Del Santo prima del successo: così ha esordito in tv

Tutti la amano, ma in pochissimi immaginano cosa faceva Lory Del Santo prima del successo: proprio così ha esordito in tv.

Sapevamo che avrebbe “rispettato” tutte le aspettative del suo pubblico e, fino a questo momento, è stato proprio così. A distanza di anni dalla sua primissima vittoria a L’Isola dei famosi, non solo Lory Del Santo non è affatto cambiata, e ce lo dimostrano queste immagini a confronto, ma non è nemmeno cambiato il suo atteggiamento da avventuriera e battagliera.

Lory Del Santo può essere considerata una donna dalle mille scoperte! Oltre ad una vita ricca di episodi sconvolgenti, l’ultimo è stato raccontato qualche giorno fa ai suoi compagni di viaggio, l’amatissimo volto tv vanta di una carriera ricca di incredibili esperienze. Attrice, modella, showgirl, opinionista e regista: insomma, una donna con mille doti! Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse Lory Del Santo prima del successo? Siamo certi che, nonostante l’incredibile successo riscontrato, non tutti sono a conoscenza di questo piccolo retroscena. Scopriamolo insieme.

Cosa faceva Lory Del Santo prima del successo?

In molti credono di conoscere ogni cosa di un personaggio pubblico, ma invece non è affatto così! Sapete, ad esempio, cosa faceva Lory Del Santo prima del successo? Attualmente, la naufraga de L’isola dei famosi vanta di un successo impressionante e di una popolarità più unica che rara, ma come ha esordito in tv? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo spiegato che ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo da giovanissima, ma non tutti sanno come. Curiosi di saperlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Lory si sia iniziata a far conoscere dal pubblico italiano come valletta. Aveva solo 16 anni, infatti, quando si presenta sul palco del Festivalbar del 1975 con queste vesti e conquista tutti con la sua bellezza, ma anche spigliatezza sul palco. Da quel momento, oltre ad appassionarsi alla fotografia, la Del Santo si appassiona anche al cinema. E diventa del tutto inarrestabile!

Quanti di voi conoscevano questo “retroscena”?

La vita privata di Lory

Se la sua carriera è stata incredibile e ricca di successi, la sua vita privata non è stata affatto da meno. Attualmente, è felicemente fidanzata con Marco Cucolo, ma in passato l’attrice e regista ha avuto diverse relazioni degne di nota.

Vi piacerebbe se vincesse nuovamente lei?