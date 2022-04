Resterete senza parole nel vedere Gianna Nannini da giovanissima: incredibile!

Avete mai visto Gianna Nannini da giovanissima? Spunta una vecchia foto del passato: resterete davvero senza parole, eccola.

Per il suo nuovo programma, Carlo Conti non poteva scegliere giuria migliore. Insieme ad Asia Argento e Carlo Verdone, anche Gianna Nannini siede sulle poltroncine della giuria di The Band e con le sue parole e giudizi non smette mai di sorprendere il suo amatissimo pubblico.

Gianna Nannini inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovanissima. Dopo aver aiutato i suoi genitori nella pasticceria di famiglia ed aver abbandonato questo percorso in seguito ad un drammatico incidente, la simpaticissima senese si trasferisce a Milano ed inizia a studiare musica. La buona Nannini, infatti, si rende conto della sua spudorata passione per questa disciplina e non perde occasione di fare in modo che questo suo amore, si tramuti in vero e proprio lavoro. Inizia ad esibirsi in diversi locali milanesi e si presenta a diverse case discografiche, fino a quando cattura l’attenzione di Claudia Mori e Mara Maionchi. Da quel momento, la carriera di Gianna prende il “via”. Oggi è una cantante amatissima e voce di tantissimi successi, ma se vi chiedessimo se l’avete mai vista da giovanissima, ci sapreste dare una risposta?

Gianna Nannini da giovanissima: lo scatto del passato, com’era

Gianna Nannini non è affatto l’unico volto della musica italiana ad essere solita interagire col suo pubblico e condividere con loro scatti del suo passato. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Eros Ramazzotti piuttosto irriconoscibile con quel look, ricordate? Ebbene. Siete curiosi di vedere l’amata e famosa cantante senese da giovanissima?

In attesa della puntata di The Band di stasera, siamo andati a spulciare un po’ il canale Instagram di Gianna Nannini ed abbiamo rintracciato un suo scatto del passato. Non sappiamo quanti anni siano passati, ma si vede chiaramente che qui la cantante era un’adorabile ragazzina. Volete vedere anche voi com’è cambiata? Vi anticipiamo: resterete davvero senza parole!

Seppure siano passati diversi anni da questo scatto, si può chiaramente notare che Gianna Nannini non è per nulla cambiata. Come si suol dire? Il tempo passa, ma lei non si è lasciata affatto scalfire da questo. Non credete anche voi?