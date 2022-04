La ricordate in Mr Wrong? Oggi l’attrice è completamente cambiata, irriconoscibile in questo scatto.

Quanto ci piacciono le soap opera turche? Da diversi anni, ormai, Mediaset regala al pubblico di Canale 5 tantissime storie d’amore uniche, che arrivano proprio dalla Turchia. È così che l’affascinante Can Yaman è diventato famoso nel nostro Paese, diventando uno degli attori più apprezzati del momento. E, a proposito di Can, tra le serie di cui è stato protagonista c’è anche Mr Wrong – Lezioni d’amore, la ricordate?

Can interpretava Ozgur, ‘l’uomo sbagliato’ di cui la dolce Ezgi ( interpretata da Ozge Gurel) si innamora perdutamente. E, tra le amiche più care di Ezgi c’era anche lei, Cansu. A vestire i panni della giovane è Fatma Toptas: curiosi di vedere com’è oggi l’attrice, lontana dal set? Ha completamente rivoluzionato il suo look! Diamo un’occhiata.

È stata Cansu in Mr Wrong, oggi l’attrice ha rivoluzionato il suo look: eccola

Gli appassionati di Mr Wrong non potranno non ricordarsi di lei: ha interpretato la dolcissima Cansu, una delle amiche della protagonista Ezgi. Il personaggio di Cansu è stato protagonista della soap soprattutto per la turbolenta storia con Levent: il loro amore è stato sempre ostacolato dalla piccola Zeynep, la figlia di lui. Per non causare dispiacere alla piccola, Levent ha preferito mantenere a lungo la relazione con Cansu segreta, rimandando continuamente le nozze. Ad interpretate Cansu è stata la bellissima Fatma Toptas, oggi 39 enne. Siete curiosi di vedere com’è l’attrice fuori dal set?

Dando un’occhiata al suo seguitissimo canale Instagram, possiamo vedere che la Toptas ha rivoluzionato il suo look. Addio alla chioma rossa e super riccia che sfoggiava Cansu, l’attrice oggi ha scurito notevolmente i suoi capelli, che porta leggermente mossi. Date un’occhiata ad uno scatto presente sul suo profilo social:

Eh si, un look decisamente diverso rispetto a quello con cui abbiamo visto la dolce Cansu in Mr Wrong. Ma una cosa è certa: l’attrice è semplicemente incantevole in qualsiasi versione! E voi, avete seguito Mr Wrong su Canale 5?