Sarà nonna per la quarta volta, festa grande per l’amata attrice: che gioia!

L’amatissima attrice sarà nonna per la quarta volta: festa grande in casa sua, una gioia davvero inspiegabile, di chi stiamo parlando.

Una notizia sensazionale e che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web: l’amata e splendida attrice sarà nonna per la quarta volta! Qualcosa di straordinario, da come si può chiaramente comprendere. E che, dati i tempi che corrono, riempie il cuore di gioia a ciascuno di noi.

A rendere ufficiale la notizia, con tanto di scatto in bella mostra della coppia, è stata proprio un’altra figlia dell’attrice, tra l’altro anche lei famosissima. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, sulla quale è attivissima, la giovane donna non ha potuto fare a meno di mostrare una foto di suo fratello, della sua compagna e del bel pancino, annunciando di stare diventando zia per la terza volta. Inutile raccontarvi, da come si può chiaramente comprendere, la reazione del popolo web. In men che non si dica, il post in questione è stato bombardato di likes e commenti. Di chi parliamo?

L’amata attrice sarà nonna per la quarta volta: che gioia!

Diventare mamma è qualcosa di speciale, ma diventare nonna è qualcosa di ancora più spettacolare. Lo sanno bene Eleonora Giorgi e Paola Perego, che qualche mese fa hanno accolto un nuovo fagottino nella loro vita da amare ed accudire. Ma non solo. Anche l’amata attrice italiana è pronta rimboccarsi nuovamente le maniche: sarà nonna per la quarta volta! Davvero fantastico, vero? Stiamo parlando proprio di lei: Ornella Muti!

Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Naike Rivelli ha rivelato al suo pubblico che suo fratello Andrea e la sua compagna Carolina diventeranno genitori per la prima volta. Un annuncio davvero fantastico, ma soprattutto dolcissimo! Tantissimi auguri alla coppia!

Quanti figli ha?

Vi siete mai chiesti quanti figli abbia Ornella Muti? Forse non tutti lo sanno, ma l’amata attrice ha ben tre figli. Stiamo parlando di Naike Rivelli, anche lei famosa attrice, di cui non è stato mai svelato il nome del padre, Carolina ed Andrea Facchinetti, entrambi nati dal matrimonio con Federico Facchinetti.

A proposito, conoscete anche la vita privata di Ornella Muti? Incredibile!