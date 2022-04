Tommaso Stanzani, l’annuncio sbalordisce tutti: non immaginereste mai cosa sta per fare

Importante annuncio quello fatto da Tommaso Stanzani nella giornata di ieri 28 aprile: ecco cosa bolle in pentola per il ballerino!

Dopo l’esperienza di Amici 20 vissuta l’anno scorso, Tommaso Stanzani sembra non volersi proprio fermare: il giovanissimo ballerino, di cui tutti abbiamo potuto apprezzare lo straordinario talento grazie al programma condotto da Maria De Filippi, continua inarrestabile ad affermarsi come artista.

E’ noto che la sua carriera è iniziata a soli 3 anni nell’ambito del pattinaggio artistico, disciplina a cui si è avvicinato grazie ai genitori pattinatori a loro volta. A partire dal 2019, però, il 21enne bolognese si è dedicato ad approfondire lo studio della danza, da sempre suo grande amore. Si è infatti traferito a Genova, dove ha frequentato la Experience Company di Naima Academy ed è diventato Campione Italiano del metodo Pass.

Conclusa l’avventura nella scuola più famosa d’Italia, Stanzani ha iniziato una storia d’amore col vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi e i due stanno insieme ancora oggi a distanza di più di un anno. L’estate scorsa ha lavorato sempre come ballerino a Battiti Live, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Di recente, invece, il colpo di scena con la pubblicazione del suo primo singolo, Origami. Si tratta di una bellissima canzone d’amore, dedicata proprio a Zorzi, di cui ha curato il testo e la coreografia del video ufficiale.

A quanto pare, però, le novità con l’ex volto di Amici non sono affatto finite qui! Tommaso ha da poco dato una notizia strepitosa ai suoi fan: scopriamo di cosa si tratta!

Nuova avventura per Tommaso Stanzani: l’annuncio ha dell’incredibile

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Tommaso ha pubblicato un post in cui informa i follower di far parte del tour europeo di Andrea Bocelli, che avrà inizio con le date del 3 e del 4 maggio, dal Teatro Ziggodome di Amsterdam per poi toccare varie nazioni del vecchio continente.

Come spiega nella didascalia al post, in questa avventura al fianco del tenore sarà ballerino solista insieme ad Angelica Gismondo. Un ritorno alle origini, dunque, a quell’amore per la danza che non lo ha mai abbandonato nonostante l’esperienza come cantante.

Complimenti al bravissimo Tommaso e un grandissimo in bocca al lupo!