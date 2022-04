A Uomini e Donne arriva Alberta: tutti notano una clamorosa somiglianza tra la nuova dama del trono Over e una famosa showgirl.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. Come sempre accade da ormai qualche anno, ogni puntata di Uomini e Donne ha una parentesi dedicata ai protagonisti del trono classico, ed una a quelli dell’Over. E, a proposito di questi ultimi, tra le new entry più in vista c’è senza dubbio la signora Alberta.

Nella puntata di ieri, la dama si è seduto al centro dello studio di fronte ai due cavalieri che sta conoscendo, Gianluca e Franco. Come andrà a finire tra di loro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate, ma nel frattempo c’è una particolare somiglianza che in molti hanno notato. Guardate bene Alberta: vi ricorda qualcuno? Ecco cosa hanno notato i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alberta è una nuova dama del trono Over: avete notato la particolare somiglianza?

Alberta è una delle nuove dame di Uomini e Donne Over. Al momento sta conoscendo due cavalieri del parterre maschile, Gianluca e Franco: col primo è già uscita, mentre col secondo ci sono stati solo contatti telefonici attraverso dei messaggi. Nel corso della puntata di ieri, Alberta ha dichiarato di voler conoscere entrambi: “Sto cercando una persona che faccia rinascere in me qualcosa che è spenta da tanto tempo”. Sarà proprio uno tra Gianluca e Franco a rubare il cuore di Alberta? Staremo a vedere! Nel frattempo c’è un dettaglio che in molti hanno notato durante la messa in onda della puntata di ieri, 28 aprile 2022.

Secondo molti telespettatori di Uomini e Donne, Alberta somiglia a Paola Barale. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto la pagina social ufficiale della trasmissione di Canale 5:

Eh si, secondo molti telespettatori, la signora Alberta ricorda moltissimo Paola Barale. Voi avete notato questa somiglianza? Vi ricordiamo che per continuare a seguire le vicende di Alberta e degli altri protagonisti di Uomini e Donne, vi basterà sintonizzarvi su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45.