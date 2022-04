Uomini e Donne, l’ex tronista presenta la sua nuova fidanzata: la conosciamo benissimo; la nuova coppia fa impazzire il web.

Le voci della nascita della coppia erano nell’aria da diversi giorni, ma solo nelle scorse ore è arrivata la dolcissima conferma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore! E con qualcuno che conosciamo benissimo…

Lui è stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne, ma l’abbiamo visto anche nelle vesti di tentatore a Temptation Island. Lei l’abbiamo conosciuta proprio come tentatrice nel docu reality dedicato alle coppie. Curiosi di scoprire chi sono i due neo fidanzati? Vi raccontiamo tutto!

L’ex tronista di Uomini e Donne ha una nuova fidanzata: l’abbiamo conosciuta a Temptation Island

“Ti sento”, è la semplice ma eloquente didascalia che il famoso ex tronista di Uomini e Donne ha allegato al suo ultimo post su Instagram. Un post in cui si mostra in compagnia della sua nuova metà, anche lei un volto noto di Canale 5. Una coppia nata da pochissimo, ma che sembra essere già entrate nel cuore di molti fan, felici di vederli insieme. Di chi stiamo parlando?

Di Giulio Raselli e Carlotta Adacher! Entrambi si sono fatti conoscere dal grande pubblico grazie alle trasmissioni di Maria De Filippi. Lui è stato prima corteggiatore di Giulia Cavaglià ( che a lui preferì il ‘rivale’ Manuel Galiano), poi tentatore e infine tronista: alla fine del suo percorso scelte Giulia D’Urso, ma la loro storia non ha avuto lieto fine. Carlotta è stata, invece, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, dove ha conosciuto Alessandro Autera, di cui era tentatrice: i due hanno iniziato una storia dopo il programma, ma anche tra loro non ha funzionato. Sarà la volta buona per entrambi?

Il post, condiviso da entrambi sui rispettivi canali social, ha ottenuto il pieno di likes e commenti: in tanti hanno reagito con entusiasmo alla notizia della nascita di questa coppia. Alla quale non possiamo che augurare tanta felicità! A voi piacciono Giulio e Carlotta insieme?