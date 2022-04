Uomini e Donne, chi è Giacomo: età, lavoro, curiosità sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, protagonista del trono Over.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Le vicende sentimentali dei protagonisti continuano, tra esterne, uscite e new entry. E da qualche giorno anche Gemma Galgani ha iniziato una nuova frequentazione: per lei è arrivato Giacomo, intenzionato a conoscere la sua storia.

I due sono già usciti insieme, ma per scoprire se la storia proseguirà bisognerà attendere. Nel frattempo, conosciamo meglio il nuovo cavaliere del trono Over: sapete quanti anni ha? La sua età non è passata inosservata, per un motivo ben preciso… Scopriamo tutte le curiosità sul nuovo arrivato.

Uomini e Donne, Giacomo è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: la sua età non passa inosservata

Giacomo è uno dei nuovi cavalieri del trono Over di Uomini e Donne. Qualche puntata fa, si è dichiarato a Gemma Galgani, ammettendo di volerla conoscerla. I due sono già usciti, ma in attesa di scoprire come proseguirà la loro frequentazione, conosciamo meglio il nuovo arrivato.

Giacomo ha 72 anni e questo ha colpito particolarmente Maria De Filippi: la conduttrice ha, infatti, sottolineato come raramente Gemma si interessi ad uomini della sua stessa età. Per il momento, però, la dama torinese sembra essere interessata a lui. Attualmente pensionato, in passato è stato consulente informatico, vive a Bolzano ma è di origini pugliesi. Ha tre figli, due di circa 50 anni, e l’ultima di 18 anni, nata dal sua terza storia importante, con una donna più giovane di lui di venti anni: i primi due sono nati da due precedenti matrimoni. Dopo tante storie senza lieto fine, Giacomo sarà la persona giusta per Gemma Galgani?

Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione di Canale 5 per scoprire come proseguirà questa e le altre conoscenze nate nel programma. Come sempre, anche quest’anno Uomini e Donne andrà in onda fino alla fine di maggio, per poi tornare a settembre, dopo la consueta pausa estiva. Nasceranno nuovi amori prima del termine di questa stagione?