Alex di Amici 21, la decisione lascia tutti di stucco: non era mai successo

Tutti apprezzano il talento di Alex nella scuola di Amici 21, ma in pochissimi immaginano questa decisione presa: lascia tutti di stucco.

Sin dal suo ingresso nella scuola di Amici 21, Alex si è ampiamente contraddistinto dal resto dei suoi compagni. Appena ventunenne, ma con un talento impressionante, il giovane cantante è in lizza per il titolo da vincitore!

Seppure spesso e volentieri criticato da Rudy Zerbi, Alex ha sempre dimostrato il suo valore. Sin da subito, infatti, si è messo in gioco. E, puntata dopo puntata, è riuscito a portarsi a casa dei risultati davvero impressionanti. Sarà lui il vincitore di questa edizione? Adesso è ancora troppo presto per dirlo, ma una cosa è certa: il suo talento non passerà affatto inosservato una volta spenti i riflettori. Oggi il giovane Rina è amatissimo e, senza alcun dubbio, sarà il protagonista di una scalata al successo davvero impressionante. In attesa, però, vogliamo porre l’attenzione su una decisione che il giovane cantante ha preso e che ha lasciato tutti senza parole.

Amici 21, la decisione di Alex: l’avreste mai immaginato?

Sembrerebbe che la passione per la musica ce l’abbia avuta sin da ragazzino. Seppure Alex abbia molto presto lasciato l’Italia, il giovane cantante non ha mai perso occasione di poterla perseguire, affiancando ai suoi studi e ai suoi primi lavori anche il suo interesse per il canto. Il giovane Rina ha solo 21 anni, eppure il suo curriculum è degno di nota. Ce lo conferma il fatto che proprio recentemente ha ricevuto il suo primo disco d’oro. Un traguardo decisamente importante, ma che non rappresenta un punto di arrivo.

A proposito della sua musica e delle sue canzoni, sapete che Alex ha preso un’incredibile decisione in merito. A raccontarla, è stato proprio il diretto interessato nel corso della sua presentazione ad Amici 21. Prima di potersi esibire, Maria De Filippi ha letto la sua presentazione. “Le mie canzoni non hanno titoli. Non mi piacciono, è come sprecare una canzone e ridurla ad una parola”, ha detto di sé il giovane Alex.

Una decisione davvero incredibile e che, per quanto ne sappiamo, non era mai accaduto prima d’ora. Tuttavia, è proprio questo tratto di “originalità” che distingue Alex. Non credete?