Amici 21, avete mai visto la mamma di Nunzio? Insieme sono bellissimi

Nunzio Stancampiano è uno dei giovanissimi talenti di Amici 21, ma avete mai visto la sua mamma? Sui social spuntano degli scatti insieme.

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici 21, Nunzio Stancampiano è stato tra coloro che ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Fattosi conoscere dal pubblico da casa nel corso della primissima puntata di questa edizione, il ballerino siciliano è entrato a far parte della scuola solo dopo l’uscita di Mattia per infortunio, ma subito ha conquistato tutti.

A rendere speciale ed unico Nunzio non è solo il suo incredibile talento, ma anche la sua sconsiderata simpatia. Ha poco più di 19 anni, eppure il giovane Stancampiano ha dimostrato di avere un carattere forte e determinato – e ce lo confermano i battibecchi con Alessandra Celentano – ma di avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro. Avete mai visto la sua mamma, però? Nel corso della sua esperienza ad Amici, Nunzio ha rivelato di essere particolarmente legato alla sua mamma e alla sua nonna. Voi, però, avete mai visto la donna che l’ha messo al mondo?

Chi è la mamma di Nunzio di Amici 21?

Sembrerebbe che la puntata di stasera di Amici 21 sarà una puntata davvero imperdibile. Ricca di esibizioni, il settimo appuntamento col talent vede a rischio eliminazione due giovanissimi artisti. Chi di loro avrà la peggio? Non ci resta che attendere questa sera. Nel frattempo, però, siamo andati a spulciare un po’ il canale Instagram di Nunzio ed abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti in compagnia della sua mamma. L’avete mai vista?

A differenza della mamma di Serena Carella, abbiamo pochissime informazioni sulla madre di Nunzio. Quello che, però, subito è balzato agli occhi quando abbiamo visto questa foto tra le immagini in evidenza è che tra loro c’è un rapporto davvero simbiotico. Eccoli qui:

Sono davvero splendidi insieme, vero?

Ha una fidanzata?

Nunzio ha talmente conquistato l’attenzione di tutti che sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più sul suo conto. Siete curiosi di sapere se ha una fidanzata? Al momento, non ne abbiamo alcuna notizia certa, ma – così come Luigi – anche lui sembrerebbe essere single.