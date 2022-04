Amici 21, quando andrà in onda l’ultima puntata del serale? Clamorosa novità sulla possibile data della finale.

State seguendo il serale di Amici 21? Come sempre, dopo un anno trascorso nella scuola più famoso della tv, gli allievi si mettono in gioco nelle puntate in prima serata. Dove, a suon di canzoni e coreografie, si sfidano mettendo in mostra tutto il loro talento. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Quest’anno è davvero difficile indovinare: di talenti eccezionali, tra i concorrenti, ce ne sono tanti. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata del talent?

Al momento la data precisa non è stata resa ancora nota, ma Amici News ha annunciato un’importante novità, che riguarda proprio la finalissima del talent show di Canale 5. Scopriamo cosa contiene l’indiscrezione.

Quando andrà in onda l’ultima puntata del serale di Amici 21?

Quando finisce la 21 esima edizione di Amici? Il talent show di Canale 5 dovrebbe terminare tra due settimane: quello di questa sera è il terzultimo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi. L’ultima puntata di Amici 21 sarebbe, quindi, prevista per sabato 14 maggio 2022, ma c’è un ‘però’!

Proprio il 14 maggio, infatti, andrà in scena la finale degli Eurovision Song Contest, in diretta dal PalaOlimpico di Torino. Le due finalissime si sovrapporranno? Secondo Amici News non c’è questo pericolo. “Maria De Filippi, in accordo con Mediaset, ha deciso di evitare lo scontro frontale”, si legge sulle pagine social di Amici News. Secondo quanto riportato, su Canale 5 sabato 14 maggio andrà in onda un film in replica, dal titolo “Anche se è amore non si vede”.

Al momento, ripetiamo, non c’è alcun annuncio ufficiale e, quindi, si tratta di una semplice indiscrezione. Ma se fosse confermata, quando andrà quindi in onda la finale di Amici 21? Secondo molti telespettatori, l’ultima puntata dello show potrebbe essere fissata per domenica 15 maggio: diverse volte, infatti, la finale di Amici si tiene proprio di domenica e non di sabato. Sarà così anche quest’anno o per scoprire il vincitore di Amici bisognerà attendere la settimana successiva, sabato 21 maggio?

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire tutti i dettagli della finalissima. E voi, chi vorreste vedere tra i finalisti?