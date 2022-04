Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 30 Aprile: sono diventati da poco genitori, che gioia vederli in tv insieme.

È fine mese, ma non per Silvia Toffanin! A partire dalle ore 16:30 di Sabato 30 Aprile, come è suo consueto fare, l’amata conduttrice sarà al timone di una nuova puntata di Verissimo. Quali sono le anticipazioni di oggi? Scopriamole!

Verissimo è uno dei quei programmi della televisione nostrana che non smette mai di stupire i suoi telespettatori. E così, tra drammatici racconti e dolci annunci, ciascuna puntata condotta da Silvia Toffanin diventa totalmente imperdibile. Lo sarà anche quella di oggi Sabato 30 Aprile, ve lo assicuriamo! Abbiamo letto le anticipazioni trapelate sul sito di Mediaset Infinity ed abbiamo appreso che gli ospiti che si alterneranno quest’oggi in studio sono più che fantastici. Le emozioni, come al solito, non mancheranno. Ma non solo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Verissimo del 30 Aprile, le anticipazioni della puntata: tantissimi ospiti in studio, che gioia!

Sin dal primo minuto fino all’ultimo, la puntata di Verissimo di Sabato 30 Aprile sarà totalmente imperdibile. Nello studio televisivo si alterneranno tantissimi ospiti e tutti si lasceranno andare ad un’intervista a 360 gradi. Siete curiosi di scoprire anche voi le anticipazioni nel minimo dettaglio. Proseguite nella lettura.

Eccoli tutti, ne vedremo davvero delle belle:

Chi ama Beautiful, non può dimenticarsi di lui! Stiamo parlando proprio di lui: Clayton Norcross, il famoso Thorne della soap opera americana. A tal proposito, avete visto cosa accadrà? Un mistero impressionante;

Emma Muscat: apprezzatissima voce della musica italiana, la giovanissima cantante ed ex di Amici si racconterà come mai prima d'ora alla padrona di casa. Chissà svelerà qualche piccola "chicca" dell'Eurovision? Staremo a vedere!

Red Canzian: si aspettava da tempo questo momento! Il leader dei Pooh racconterà il dramma vissuto nei mesi scorsi e che l'ha visto lontano da casa per diversi mesi;

Carmen Russo insieme alla sua piccola Maria, nata dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi;

insieme alla sua piccola Maria, nata dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi; Infine, una coppia amatissima dello spettacolo, che da poco hanno accolto nelle loro vite il piccolo Gabriele. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Che gioia vederli in tv!

Emozioni assicurate quest’oggi, vero?