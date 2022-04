L’attrice parla dell’eventuale maternità: “Se dovesse non accadere, l’accetterei”

Nel corso di una sua intervista, la famosa attrice ha parlato dell’eventualità di una maternità: ecco cosa ha dichiarato, le sue parole.

Quando rilasciano interviste, i nostri amatissimi Vip sono soliti raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. Proprio recentemente, ad esempio, ci è capitato di parlarvi del marito di Caterina Balivo, che si è lasciato andare alle “regola” imposta ai suoi bambini, o a Vittorio Cecchi Gori. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è un’amata attrice, che a Il corriere della sera, ha parlato dell’eventualità di una maternità.

Nel corso di una sua recentissima intervista a Il corriere della sera, l’amata attrice non ha potuto fare a meno di raccontarsi come mai prima d’ora. Non solo, quindi, ha parlato della sua carriera – che, tra l’altro, è costellata di incredibili successi – ma si è anche svelata ampiamente sulla sua vita privata e sull’eventualità di una futura maternità. Sposata da diversi anni con un noto cantante, l’interprete non è ancora diventata mamma. Ecco cosa ha dichiarato in merito.

La rivelazione dell’amata attrice sull’eventuale maternità

Diventare madre, è qualcosa di straordinario. Ne sa qualcosa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sta per diventare madre del suo primo bebè, o l’ex protagonista di Vite al Limite in attesa del suo secondo figlio. C’è chi, però, non lo è diventata ancora, ma non perde occasione di ribadire che, qualora dovesse accadere, ne sarebbe più che felice. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

La protagonista di questo nostro articolo è lei: Carolina Crescentini! Al noto quotidiano, l’attrice si è svelata sull’eventualità di una maternità. Ed, in merito, ha detto: “Mi piacerebbe. Se dovesse accadere, l’accetterei”. Su chi, invece, le chiede con insistenza quando diventerà mamma, ha detto: “È un disagio per gli altri. Io sto bene, sono felice”.

Chi è suo marito?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi è il marito di Carolina Crescentini? Da diversi anni, l’amatissima attrice è sposata con Francesco Motta, famoso cantautore italiano. I due, a quanto pare, si sono conosciuti nel corso di una loro ospitata e in radio e da quel momento non si sono mai più lasciato, tanto da sposarsi ben due volti.

Lunga vita a Carolina Crescentini e a suo marito!