L’attrice ha ritrovato l’amore? ‘Beccata’ così per le vie del centro proprio con lui

Dopo la fine della sua love-story, l’attrice ha ritrovato nuovamente l’amore? È stata “beccata” così per le vie del centro con lui.

Sono trascorsi soltanto pochissimi mesi da quando l’amata attrice è ritornata single, eppure secondo Diva e Donna avrebbe già ritrovato l’amore. È davvero così? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Per ogni storia che finisce – proprio come quella di Livio Cori ed Anna Tatangelo – sembrerebbe che siano pronte già altre a nascere. È proprio questo che ci fa sapere il settimanale Diva e Donna. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il giornale ha mostrato l’amatissima attrice per le vie del centro di Roma al fianco di un altro uomo. Che il suo cuore, quindi, abbia ripreso a battere dopo la fine della sua precedente storia d’amore? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Al momento, nonostante la notizia abbia fatto il giro del web, la diretta interessata non ha affatto proferito parola. Le immagini di Diva e Donna, però, sembrerebbero parlare abbastanza chiaro. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

L’attrice ha ritrovato l’amore? È stata “beccata” proprio così

Viveva una splendida storia d’amore e progettava anche il matrimonio, ma tutto ad un tratto la sua relazione è giunta al termine. Stando a quanto si apprende da Diva e Donna, invece, sembrerebbe che adesso – a distanza di diversi mesi dalla fine della sua love story con il collega incontrato sul set di “Us” – l’attrice abbia ritrovato nuovamente l’amore. Stiamo parlando proprio di lei: Alessandra Mastronardi!

Non sappiamo da quanto tempo i due facciano coppia – perché, come dicevamo, nessuno dei due diretti interessati è intervenuto in merito – eppure si vede chiaramente che la sintonia tra loro c’è e non è nemmeno poca. Eccoli qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Che per Alessandra Mastronardi, quindi, sia realmente un nuovo inizio? Noi ci auguriamo vivamente di si.

Con chi è stata “beccata”?

A differenza del suo precedente fidanzato, l’uomo con cui è stata “beccata” dal settimanale Diva e Donna non apparterrebbe affatto al mondo dello spettacolo. Stando a quanto si apprende dal post in questione, infatti, sembrerebbe che il fortunato si chiami Gianpaolo e che sia un famoso dentista romano.

In attesa di ulteriori delucidazioni in merito, auguriamo ad Alessandra Mastronardi il meglio dalla vita!