Belen Rodriguez parla della rottura con Spinalbese: la verità sul perché è finita la storia con l’hairstylist.

Lei non ha bisogno di presentazioni. È una delle showgirl più amate del nostro Paese e, in questo momento, sta realizzando il suo sogno lavorativo. Si, perché Belen Rodriguez ha sempre desiderato di condurre Le Iene ed ora è al timone della trasmissione al fianco di Teo Mammucari. Ma, oltre che per la sua carriera, la splendida argentina fa parlare di sé anche per le sue vicende sentimentali.

Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sembra ormai ufficiale, ma c’è ancora chi non conosce i motivi della rottura con Antonino Spinalbese. La storia con l’hairstylist si è conclusa pochi mesi dopo la nascita della piccola Luna Marì, ma perché? A rivelare qualcosa in più sull’argomento è stata proprio Belen, in un’intervista di qualche mese fa al settimanale Gente. In seguito le sue parole.

Belen Rodriguez, la verità sulla rottura con Antonino Spinalbese

Perché si sono lasciati Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? La notizia della rottura della coppia sconvolse tutti: la showgirl argentina sembrava aver trovato davvero la persona giusta per lei, alla quale dedicava bellissime parole. Perché è finita? A parlarne è stata proprio Belen, in un’intervista a Gente, dove ha parlato proprio della rottura con il papà della sua secondogenita Luna Marì.

“Ci conoscevamo poco, io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio”, ha spiegato la Rodriguez, aggiungendo: “Le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Parole che sottolineano come, in Antonino, Belen avesse visto proprio quel ‘principe azzurro’ tanto desiderato, ma non c’è stato il lieto fine : “A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che apre un’impresa di pulizie, e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa della favole. Nessuno è perfetto.”