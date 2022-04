Blanco mostra il suo nuovo tatuaggio: la dedica sembra piuttosto evidente

Blanco mostra sui social il suo nuovo tatuaggio fatto durante una breve vacanza a New York: a chi si riferirà quella parola?

Dopo il trionfo condiviso con Mahmood a Sanremo ed aver sbalordito il pubblico sul palco del suo tour, Blanco attende di partecipare all’Eurovision Song Contest di quest’anno che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio e vedrà alla conduzione Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Nel mentre, il giovane artista che sta spopolando con la sua musica ha pensato bene di ritagliarsi il tempo per una capatina a New York. Proprio dalla Grande Mela arriva la sua ultima trovata in fatto di tatuaggi.

Dell’inchiostro sulla pelle, Riccardo Fabbriconi è sempre stato un grande fan: lo dimostrano i tanti disegni che sfoggia sul corpo tra cui spiccano la scritta “Celeste” sull’addome (chiaro riferimento a Blu celeste, una delle sue canzoni) e l’angioletto con la corona di spine e l’anno della sua nascita sul petto.

Ma ecco che ora è spuntato un nuovo tatuaggio. Il cantante lo ha mostrato in un post pubblicato su Instagram che contiene due scatti: uno mentre il tatuatore sta effettuando il disegno e l’altro in cui si vede l’opera compiuta. In questo caso, il significato potrebbe essere una dedica a qualcuno in particolare. Vediamo di chi si tratta!

Blanco stupisce tutti: avete visto il suo nuovo tatuaggio?

Sembra proprio che a New York il vincitore di Sanremo 2022 non si sia affatto risparmiato: appena arrivato, si è immerso nell’acqua della fontana del centro in barba al freddo pungente della megalopoli statunitense.

Poi ha aggiunto, come dicevamo, un’altra opera d’arte all’elenco già corposo dei disegni che ha sulla pelle. Come si vede nella foto, Blanco adesso ha voluto imprimere sulla parte bassa della sua schiena la scritta “Innamorato”. Migliaia i like e i commenti sotto l’immagine, ma a chi sarà dedicata questa romantica dichiarazione?

Viene naturale pensare che si tratti di un omaggio alla sua nuova fidanzata Martina Valdes, ballerina originaria di Desenzano del Garda con cui l’artista ha iniziato di recente una nuova relazione dopo aver terminato con l’ex ragazza di cui si era parlato nel corso del Festival di Sanremo.

Non sappiamo con certezza se si tratti davvero di una dedica a Martina o semplicemente alla bellezza della vita. In entrambi i casi, complimenti!