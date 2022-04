Elettra Lamborghini, finalmente è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano

Elettra Lamborghini lo ha annunciato recentemente e non vedevamo l’ora, finalmente la notizia è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano

La magnifica Elettra Lamborghini ci stupisce ancora. Il suo account Instagram è popolato da un numero altissimo di seguaci, oltre 7milioni di followers che seguono la bellissima cantante che è finalmente pronta a partire per una nuovissima avventura!

Ha partecipato a reality sia come concorrente sia come opinionista, l’abbiamo vista nei panni di conduttrice a Miss Italia. Questa volta, per la nota cantante bolognese arriva una notizia che finalmente rende ufficiale un evento importantissimo per l’ex opinionista e che ci fa gioire. Finalmente vedremo la bellissima Eletta Lamborghini nuovamente nelle vesti di conduttrice. Dove e quando? Scopriamolo subito!

Splendida notizia per Elettra Lamborghini, finalmente è ufficiale

Finalmente è ufficiale. Abbiamo una data, un’ora ed un canale su cui seguire Elettra Lamborghini pronta in questa nuovissima avventura. La notizia è pervenuta in queste ore, e finalmente è ufficiale. La splendida Elettra torna in Tv alla conduzione di un nuovissimo programma dal format per lei tutto nuovo!

Insieme a lei un duo comico amatissimo dal pubblico, siamo sicuri che insieme formeranno un trio formidabile! Ma dove vedremo Elettra? Stiamo parlando del nuovo programma televisivo, Only Fun- Comico Show che vedrà la trasmissione sul piccolo schermo a partire dal 19 Maggio 2022 dalle ore 21,25 su Canale 9 e disponibile in anteprima assoluta su Discovery +. Pronta a mettersi al timone della conduzione, ma la moglie di Afrojack non sarà sola.

Chi sarà i due cabarettisti a condurre insieme alla Lamborghini? Ebbene, vedremo il simpaticissimo duo comico, PanPers. Per Andrea Pisani e Luca Peracino questa sarà la prima esperienza alla conduzione di uno show. Nelle vesti di attori invece li abbiamo visti sul piccolo e sul grande schermo destreggiarsi tra vari ruoli all’interno di show televisivi, come Colorado Cafè ed all’interno di alcuni film come Fuga di Cervelli, Riccione, Cambio tutto!

Insomma, ora che sappiamo proprio tutto non ci resta che attendere il gran giorno! Voi lo guarderete?