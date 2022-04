Ghali rapper di successo: sapete chi è e cosa fa la sua fidanzata?

Sarà ospite della settima puntata di Amici 21 in onda stasera su Canale 5, il famoso rapper Ghali: ecco chi è la sua fidanzata.

E’ sulla scena musicale da anni e il suo successo continua inarrestabile: a quasi trent’anni, Ghali può ritenersi soddisfatto dei traguardi raggiunti anche se le premesse per restare ancora a lungo sulla vetta ci sono tutte.

Proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo intitolato Fortuna, il famoso rapper di origini tunisine nato a Milano il 21 maggio del 1993 sarà ospite questa sera della settima puntata del Serale di Amici 21.

In attesa quindi del suo nuovo album che arriverà il prossimo 20 maggio, potremo ascoltare il brano estratto dal suo ultimo lavoro discografico con cui si esibirà nello studio del talent show targato Mediaset. Una vera e propria vocazione la sua, a cui ha iniziato a dare sfogo ad appena 11 anni. E poi, se è stato più volte definito ‘poeta del rap’ e addirittura ‘il nuovo Jovanotti’, un motivo ci sarà!

Molto legato alla sua mamma, che oggi è anche sua assistente, Ghali Amdouni è sempre stato abbastanza riservato riguardo alla sua vita privata. Cerchiamo allora di capire cosa sappiamo di lui sotto questo punto di vista e chi sono la sua ex fidanzata e quella attuale.

Ghali, chi è e di cosa si occupa la sua fidanzata

Nel 2019 Ghali fu visto insieme alla top model Mariacarla Boscono, e anche se nessuno dei due ha mai confermato, è molto probabile che in quel periodo fossero fidanzati. Nata a Roma il 20 settembre 1980, Mariacarla è mamma di una bambina nata nel 2012. A fine 2020 fu paparazzata in compagnia di Stefano De Martino, ma su un eventuale flirt passato tra loro non c’è alcuna certezza.

Nel 2021 Ghali si è presentato all’evento Givenchy a Parigi con la nuova fidanzata Camilla Venturini. Di lei non si sa molto, ma possiamo dirvi che ha una sorella gemella di nome Giulia con la quale ha dato creato un brand di borse ed accessori chiamato Medea. Molti dei loro prodotti si possono ammirare sul profilo Instagram ufficiale del marchio, @medeasisters.

Queste sono Giulia e Camilla: due gocce d’acqua!