Gli insegnati di Amici nel mirino: duro colpo per loro, cos’è successo

Duro colpo per gli insegnanti di Amici, cosa è successo? Presi di mira da parte di un ex volto molto noto all’interno del talent

Pronti per la settima puntata di Amici, il Serale? Ad attenderci tante novità e colpi di scena pronti a tenerci incollati allo schermo ed a lasciarci a bocca aperta. E parlando di colpi di scena, anche quello che vi stiamo per dare vi lascerà di stucco!

Sono solitamente gli allievi all’interno del talent a finire nel ‘mirino’ di qualcuno all’interno delle mura della scuola. Stavolta invece, sono gli insegnanti di Amici a subire un ‘duro colpo’. Cosa è successo? Nelle precedenti settimane, un ex volto noto del programma si è espresso in merito al talent, dando la sua sincera ed estrema opinione. Non ha risparmiato dal suo giudizio, i maestri di Amici che sono stavolta finiti nel suo mirino. Scopriamo più nel dettaglio cosa è successo!

Amici 21, duro colpo per gli insegnanti del talent: cosa è accaduto

Mentre il Serale di Amici prosegue verso la finalissima alla quale assisteremo fra pochissime settimane, subentrano novità e colpi di scena anche dall’esterno delle mura dell’ambita scuola. Ad aver detto la sua senza peli sulla lingua, è stato un ex volto di Amici ed ex professore di canto all’interno del talent, Luca Jurman. L’insegnante ha lasciato Amici ormai da 11 anni. Era il 2011 quando in modo non molto ‘sereno’ ha chiuso le porte del talent alle sue spalle. In un’intervista rilasciata a Nuovo TV, l’ex maestro, ha detto la sua senza mandarle a dire riguardo gli insegnanti presenti ora ad Amici. Un duro colpo per i volti protagonisti di questa edizione.

Definendoli ‘insegnanti pseudo-titolati’, Luca Jurman avrebbe reputato i maestri del talent come ‘non in grado di insegnare’. In particolare si è rivolto a Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi con il quale i rapporti si sarebbero incrinati nel corso del tempo. “Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze non si presentano neanche ai casting, e questo è un peccato”, l’ex insegnante avrebbe quindi espresso la propria idea in merito al fatto che giovani talenti non proverebbero nemmeno a fare un provino per essere selezionati per il timore di essere scartati.

Secondo Luca Jurman sarebbe necessario che a dare il proprio giudizio siano insegnanti dal calibro più alto e non Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quanto a Rudy Zerbi, Jurman sferra il colpo dicendo che l’insegnante fosse interessato solamente a fare Tv. “Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”

Non ci sono state repliche in merito da parte del programma o dei singoli insegnanti, almeno momentaneamente. E voi cosa ne pensate?