Ilary Blasi e Teo Mammuccari ‘si punzecchiano’ fuori gli studi Mediaset: la conduttrice ‘si vendica’ così

Tramite delle storie su Instagram, Teo Mammuccari mostra un ‘dettaglio’ su Ilary Blasi: accade fuori gli studi Mediaset, incredibile!

Hanno condiviso la conduzione di diverse edizioni de Le Iene e il loro è sempre stato un rapporto pieno di scherzi e battute divertenti per il pubblico. D’altronde, con due mattatori come loro, non annoiarsi mai è una certezza.

Intendiamoci, anche ora che sono impegnati in programmi differenti (Ilary con L’Isola dei Famosi e Teo a Le Iene al fianco di Belen) stanno facendo un ottimo lavoro. Insieme però erano davvero imbattibili!

Lo dimostra la persistente complicità e comicità che li lega ancora oggi: lui, showman amatissimo a cui riesce ogni tipo di ruolo in tv, che sia quello di conduttore, quello di giudice o altro; lei, affermata presentatrice che anche quest’anno sta riscuotendo tantissimo successo al timone di uno dei reality più seguiti.

Nelle ultime ore, Mammuccari ha mostrato cosa accade tra loro fuori gli studi Mediaset: dopo aver fatto notare un dettaglio che riguarda la collega, ha pubblicato un altro video in cui mostra la ‘vendetta’ di Ilary.

Ilary Blasi, risposta iconica a Teo Mammuccari: “Ti sei sbagliato”

Dopo l’esordio a Miss Italia 1998, la carriera della bella Ilary è proseguita come letterina di Passaparola nei primissimi anni Duemila, poi come conduttrice di Top of the Pops e al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sappiamo però che l’exploit per lei è arrivato al timone de Le Iene di cui ha condotto le edizioni 2004, 2007-2015 e 2016-2018.

Pochi lo ricorderanno, ma prima di diventarne conduttore, nel 1999 Mammuccari ha fatto parte del celebre programma di Italia1 proprio come Iena. Tante le trasmissioni che hanno costellato la sua brillante carriera tra cui Sarabanda, Festivalbar, Scherzi a parte, Cultura Moderna, solo per citarne alcune. Certo è che una delle colleghe con cui ha sempre formato un duo vincente è stata proprio la Blasi.

In queste ore, Teo si è divertito a ‘punzecchiare’ quest’ultima nel parcheggio della Mediaset. “Io non ho parole…cioè io devo mettere la macchina là, in mezzo agli altri…e lei c’ha il parcheggio ‘Ilary Blasi’! Ma vaffa****o Ila!”, dice il conduttore nella storia pubblicata su Instagram.

Secondo voi, Ilary poteva non prendersi la sua ‘vendetta’? Certo che no e infatti in un secondo video si sente la sua voce che dice: “Teo, ti sei sbagliato perché io ce ne ho due di parcheggi: uno e due! Ciao Mammuccari, ciao povero!”. In effetti, appaiono due posti auto riservati alla presentatrice de L’Isola dei Famosi.

Anche voi li ritenete due professionisti inimitabili?