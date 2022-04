Katie Holmes esce allo scoperto col nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Katie Holmes ufficializza la storia col nuovo fidanzato mostrandosi con lui alla luce del sole: anche lui è un artista, lo conoscete?

Sembra proprio che Katie Holmes abbia ritrovato l’amore: l’indimenticabile Joey Potter di Dawson’s Creek si è mostrata in pubblico col nuovo fidanzato e, a quanto pare, i due starebbero facendo sul serio. Lui avrebbe già conosciuto la suocera e la coppia è stata avvistata in questi ultimi giorni di aprile a New York senza dare la minima impressione di volersi nascondere dai fotografi.

Accanto a lui, la bella Katie si starebbe lasciando definitivamente il passato alle spalle: dopo il divorzio da Tom Cruise avvenuto nel 2012, l’attrice ha vissuto per un periodo accanto a Jamie Foxx, poi ha intrapreso una storia con lo chef italiano Emilio Vitolo Jr. ma, a maggio del 2021, anche quella relazione è naufragata.

L’amore con il protagonista di Top Gun era nato nel 2005 per sfociare in matrimonio appena l’anno successivo. Da quella unione è nata la loro figlia di nome Suri. Katie si sempre mostrata molto sicura della loro separazione, a differenza di Cruise che, invece, non avrebbe accettato di buon grado la decisione all’epoca. La custodia legale esclusiva della figlia e la custodia residenziale sono andate all’attrice.

Tornando ad oggi, volete sapere chi è il nuovo compagno col quale sta iniziando la nuova vita dell’amatissima attrice?

Katie Holmes ritrova l’amore: chi è e cosa fa nella vita il nuovo fidanzato

Come riferiscono People e DailyMail, quando sono stati visti insieme, Katie e la sua nuova fiamma passeggiavano insieme mano nella mano. Lui è il bassista professionista Bobby Wooten, che può vantare nel curriculum esibizioni ai concerti di star mondiali come Jennifer Lopez.

Nei giorni scorsi, Bobby ha suonato per la cantante canadese Carly Rae Jepson al celebre festival Coachella, tenutosi in California a cui hanno partecipato anche molti volti famosi italiani. Il musicista si è esibito perfino in uno spettacolo di Broadway del frontman dei Talking Heads David Byrne American Utopia.

Conoscevate già Bobby Wooten e il suo talento artistico?