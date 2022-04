Ogni sua esibizione conquista il pubblico di Amici 21: l’inimmaginabile retroscena su Luigi

Luigi Strangis conquista il pubblico di Amici 21 con le sue esibizioni, ma in pochi avrebbero immaginato questo retroscena.

Se dovessimo descrivere il percorso di Luigi all’interno della scuola di Amici 21, ma soprattutto il suo percorso nella fase finale del programma, ci verrebbe da utilizzare un unico aggettivo: STREPITOSO! Sempre pronto a mettersi in gioco e mai ripetitivo nelle sue esibizioni, il giovanissimo cantante calabrese sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Luigi è stato proprio uno dei primi talenti ad entrare a far parte della classe di Amici, ma uno degli ultimi ad accaparrarsi la maglia del serale. Prima ancora dell’inizio della fase finale del programma, infatti, il suo professore ha voluto ampiamente metterlo alla prova. Ed adesso che siamo ad un passo dalla finale, possiamo dire che i risultati ottenuti sono davvero pazzeschi. Ad oggi, Luigi è uno dei papabili vincitore di Amici 21, ma soprattutto uno dei protagonisti indiscussi di vere e proprie perfomances. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono un inimmaginabile retroscena sul suo conto. Avete notato anche voi che Luigi è un animale da palcoscenico? Ebbene. Resterete sorpresi nel sapere ciò che abbiamo scoperto.

Spunta un retroscena inimmaginabile su Luigi di Amici: resterete sorpresi

Non c’è nulla che Luigi Strangis di Amici 21 non sappia fare! Che sia una cover ricca di emozioni e interpretazione oppure un’altra dove bisogna divertirsi e far prevalere l’anima da performer, il giovanissimo cantante calabrese riesce sempre a dimostrate di che pasta è fatta. Vogliamo parlare dei suoi inediti, poi? Davvero pazzeschi! Attualmente non sappiamo come andrà a finire il suo percorso nella scuola di Amici, ma una cosa è certa: di Luigi ne sentiremo parlare ancora ed ancora.

Nonostante, però, sia amatissimo e tutti impazziscano per le sue performances, siamo certi che in pochissimo conoscono questo retroscena sul suo conto. Al momento della sua presentazione ad Amici, infatti, il giovane Strangis ha ammesso di non aver mai studiato canto. Certo, la passione per la musica ce l’ha avuta sin da bambino – e ce lo dimostra quello che faceva prima di entrare a far parte della scuola di Amici. A quanto pare, però, non ha mai preso lezioni di canto. Un retroscena, quindi, non da poco. E che sottolinea quanto il suo talento sia innato.

Vi farebbe piacere se vincesse lui?