È nata Ottavia: l’amatissima cantante diventa nonna per la seconda volta, gioia immensa per lei.

Una delle cantanti più amate del nostro Paese è diventata nonna bis: questa mattina, alle ore 6 e 15, è venuta alla luce la piccola Ottavia. Una gioia immensa per l’artista, che ha già una nipotina, nata nel 2019.

L’annuncio è arrivato attraverso il canale Instagram del settimanale Gente, che ha riportato la notizia confermata da “fonti certe”. Curiosi di sapere di più su questa meravigliosa novità? Siete nel posto giusto!

L’amatissima cantante diventa nonna bis: benvenuta piccola Ottavia!

Orietta Berti è diventata nonna bis! Questa mattina, all’ospedale di Montecchio Emilia, è nata la piccola Ottavia, secondogenita del figlio Otis e della moglie Lia. Come da tradizione nella famiglia della cantante, per la piccola è stato scelto un nome che inizia con la lettera “O”: lo sorella maggiore di Ottavia, che oggi ha tre anni, si chiama Olivia.

L’annuncio della nascita di Ottavia è apparso sul profilo Instagram del settimanale Gente, dove è apparso proprio un commento di Orietta Berti, che ha allegato al post una valanga di cuoricini rossi. Al momento, però, sul profilo della cantante non è apparsa ancora alcuna dichiarazione. Era stata proprio Orietta, ospite a Verissimo a gennaio del 2022, a rivelare che sarebbe diventata nonna per la seconda volta: “Me l’hanno detto due mesi fa, io la vedo poco e quando la vedo ha sempre il cappotto”, ha spiegato la cantante riferendosi a Lia, la moglie di Otis.

E, sempre nello studio di Verissimo, fu svelato in anteprima il sesso del bebé, una femminuccia, ma non il nome scelto: la cantante, però, era già certa che sarebbe stata mantenuta la tradizione dei nomi con la ‘O’. E non a caso la piccola venuta alla luce proprio oggi, 30 aprile 2022, si chiama Ottavia, per la gioia della sua meravigliosa famiglia. A nonna Orietta e a tutta la famiglia non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore: e benvenuta al mondo piccola Ottavia!