Ricordate Brenda Asnicar de Il mondo di Patty? La notizia è di queste ore, incredibile

Era ‘Antonella’ nella seguitissima telenovela, Il Mondo di Patty: ricordate Brenda Asnicar? La notizia incredibile di queste ore!

E’ stata una delle protagoniste della seguitissima telenovela argentina, Il Mondo di Patty, mandata in onda su Disney Channel dal 2008 al 2010.

Brenda Asnicar vestiva i panni di ‘Antonella’, la giovanissima teenagers dal carattere un po’ eccentrico da un lato e dall’altro Patty, Laura Esquivel, dolce, timida ed introversa. La trama la ricorderemo benissimo. Tutto era incentrato intorno alle vicende che vedevano coinvolti i due gruppi capitanati dalle due protagoniste. Nonostante ormai sia trascorso del tempo, Brenda Asnicar è sempre per tutti noi la leader delle ‘Las Divinas’. In queste ultime ore una scoppiettante notizia sta facendo parlare di lei, tanto che è finita immediatamente sotto le luci dei riflettori. Cosa è successo?

Brenda Asnicar, la notizia incredibile di queste ore

Cosa sappiamo oggi di lei? Dopo il clamoroso successo ottenuto con Il Mondo di Patty, la giovanissima allora adolescente è diventata una splendida donna. I suoi scatti Instagram catturano davvero la nostra attenzione.

Non solo attrice, oggi Brenda è anche un’imprenditrice. E’ in queste ore finita sotto le luci dei riflettori e nei titoli gossip italiani per una strabiliante notizia che proprio la giovane argentina ha provveduto a dare. Pare infatti che la splendida Brenda Asnicar sia pronta a decollare dall’Argentina per venire a vivere qui in Italia!

“Estoy planeando irme a vivir a Italia. Recomendaciones?“, la splendida notizia arrivata non solo dal profilo Twitter della bellissima attrice. Pare proprio che in queste ore la modella argentina abbia contattato l’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, per chiedere a lui informazioni in merito a possibili affitti su case nel milanese.

“Oggi finisco di registrare e vedo che mi arriva un messaggio di Brenda Asnicar che mi dice che si sta trasferendo in Italia e mi chiede info per affitti e case varie. Cioè, raga ci rendiamo conto? Sto per coronare il sogno, ciao mamma!“, ha fatto sapere Zorzi in una storia Instagram.