Tutti conoscono Emanuele Filiberto di Savoia, ma sapete qual è il suo titolo di studio?

Erede di Casa Savoia e amatissimo personaggio televisivo: tutti si chiedono quale sia il titolo di studio di Emanuele Filiberto, scopriamolo!

Da quando nel lontano 2002 ha potuto finalmente fare ingresso in Italia dopo aver trascorso la gioventù in Svizzera a causa dell’esilio imposto ai discendenti maschi del re Umberto II di Savoia, il principe Emanuele Filiberto è diventato un volto noto della tv attirando la curiosità di moltissimi.

Figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e dell’ex sciatrice nautica Marina Ricolfi Doria, è nato a Ginevra il 22 giugno 1972 ed è sposato dal 2003 con l’attrice francese Clotilde Courau. Padre di Vittoria Chiara e Luisa, il principe ha partecipato a tanti programmi tv nel nostro Paese, sperimentando diversi ruoli.

Solo per menzionarne qualcuno, nel 2009 è stato concorrente e vincitore di Ballando con le stelle in coppia con la maestra Natalia Titova, nel 2012 ha condotto la prima edizione di Pechino Express, nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo con Pupo e il tenore Luca Canonici, dall’anno scorso è giudice ad Amici insieme a Stash e Stefano De Martino!

Sempre molto elegante ed oggettivamente affascinante, il discendente di Casa Savoia ha dimostrato in questi anni di sapersi mettere in gioco su più fronti, ma vi siete mai chiesti cosa abbia studiato? La risposta potrebbe sorprendervi!

Qual è il titolo di studio di Emanuele Filiberto di Savoia: l’avreste mai detto?

Quando si parla di un membro della nobiltà, pochi si soffermano a pensare quale sia stato il suo percorso di studi o se abbia mai svolto un lavoro. Eppure, anche gli aristocratici hanno avuto una carriera scolastica o universitaria. Basti pensare a William e Kate, conosciutisi proprio in un contesto universitario.

Per quanto riguarda Emanuele Filiberto, conseguito il diploma, si iscrisse alla Facoltà di Scienze economiche dell’Università di Ginevra, ma non portò a termine gli studi. Ciò che non tutti immaginano è che ha lavorato in passato come consulente finanziario presso una società privata a Ginevra. Inoltre, quando aveva 26 anni ha lanciato un fondo d’investimento. Si tratta di Altin, quotato alla Borsa di Zurigo.

Conoscevate questi retroscena sul percorso di studi del giudice di Amici?