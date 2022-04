Vite al Limite, fantastico annuncio a sorpresa: è incinta per la seconda volta

Vite al Limite, fantastico annuncio a sorpresa dell’amata paziente del dottor Nowzaradan: è incinta per la seconda volta.

Sono talmente uniche ed appassionanti le storie di Vite al Limite che il suo pubblico non può fare a meno di affezionarsi ai suoi protagonisti. Sono tantissime, infatti, le persone che – dopo aver seguito i cambiamenti dei pazienti del dottor Nowzaradan – si interrogano su di loro e gioiscono sulle loro ultime novità. Questa che vi stiamo per raccontare è davvero pazzesca.

Dopo Vite al Limite, c’è chi ha ripreso in mano le redini della sua vita e chi, invece, è completamente sparito dai “radar”. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è tra coloro che è riuscita a farsi una vita tutta sua appena terminato il programma. Ad oggi, infatti, non solo appare in gran forma e dotata di una bellezza impressionante, ma ha realizzato anche uno dei suoi più grandi sogni: diventare mamma! Qualche tempo fa, attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’ex paziente del dottor Nowzaradan ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. E di essere in attesa di un altro maschietto. Un fantastico annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che ha reso tutti pazzi di gioia.

Vite al Limite, annuncio a sorpresa: sarà mamma bis, fantastico

A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Vite al Limite, una delle pazienti più amate del dottor Nowzaradan non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa: è incinta per la seconda volta di un maschietto. Dopo qualche anno dalla nascita del suo primogenito, la giovanissima sarà mamma bis. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Christina Philips, protagonista di Vite al limite nel corso della sua seconda stagione. Entrata a far parte della clinica con un peso iniziale di 290 kg, la ventiduenne del Mississipi è stata una di quelle che ha dato vita ad una vera e propria trasformazione sconvolgente. Dal programma, infatti, è uscita che pesava 177 kg, ma adesso sembrerebbe che ne abbia persi ancora di più.

Congratulazioni a Christina!