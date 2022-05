A L’Isola dei Famosi arriva la madre di Guendalina Tavassi, l’avevate mai vista?

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo visto la madre di Guendalina Tavassi, avete notato l’incredibile somiglianza tra le due?

Partecipa a questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi insieme a suo fratello Edoardo Tavassi. Guendalina Tavassi come ci è ben noto, non è la prima volta che prende parte ad un reality. Di fatti è questa per lei la sua seconda esperienza da naufraga.

Nel corso della sua esperienza all’interno del reality, Guendalina ci ha raccontato molto di lei e del rapporto con la sua famiglia. In particolare ha spesso parlato del legame con la sua mamma. Un legame che è venuto ad instaurarsi con il tempo in quanto in passato i rapporti erano stati contrastati dalla separazione dei suoi genitori. Un rapporto andato in crisi in una fase molto delicata della sua vita, ma che con il tempo Guendalina Tavassi ha certamente recuperato, quello con sua madre. Voi l’avete mai viste? La somiglianza fra le due è incredibile!

Avevate mai visto la madre di Guendalina Tavassi?

Nell’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi lo scorso Venerdì 29 Aprile, ospite nello studio televisivo da Ilary Blasi c’era la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi. Nonostante il brusco allontanamento in seguito alla separazione dei suoi genitori, Guendalina ha ritrovato l’affetto della propria madre proprio in questi anni.

“Non ho mai smesso di essere la madre di mia figlia. Ovviamente le decisioni di un giudice l’hanno tolta dalla mia custodia, ma io l’ho sempre seguita. Poi ci siamo avvicinate di più come madre e figlia da quando lei ha aspettato Gaia“, ha detto mamma Emanuela.

Una situazione sicuramente non facile, un momento difficile per Guendalina quello che ha vissuto in giovane età. Tuttavia, quella situazione non ha rappresentato per madre e figlia un allontanamento irreversibile. Seppure lontane per un po’ di tempo, l’affetto e l’amore tra madre e figlia c’è sempre assolutamente stato. Oggi sono più unite che mai! Ma avete notato l’incredibile somiglianza tra le due? Eccole insieme.

Occhi e sorriso sono proprio gli stessi, Guendalina e la sua mamma si somigliano tantissimo non trovate?