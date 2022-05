Amici 21, l’abito di Maria De Filippi fa scatenare i social: avete notato anche voi quel particolare?

Ad Amici 21, ieri sera, Maria De Filippi ha indossato un elegantissimo abito in pizzo: un dettaglio ha attirato la curiosità dei social.

Il Serale di Amici 21 prosegue a vele spiegate tra emozioni, colpi di scena, eliminazioni inaspettate e tanto divertimento. Iniziato sabato 19 marzo 2022, il talent show di Canale 5 continua a fare il boom di ascolti ogni settimana e non si può certo dire che tanto successo non sia pienamente meritato.

Dopo la grandiosa edizione dello scorso anno, anche stavolta il longevo programma ha messo in piedi uno spettacolo in grado di intrattenere al meglio il pubblico del sabato sera.

La padrona di casa continua ad essere il perno principale di tale ‘macchina da guerra’: con la sua ben nota professionalità e la sua capacità di raccontare le la variegata gamma di emozioni umane, Maria De Filippi è da 21 anni la conduttrice perfetta per una trasmissione del genere.

Elegante nei modi di fare ma anche nel look: ieri sera, ad esempio, ha incantato tutti sfoggiando un abito in pizzo il cui costo è tutt’altro che economico. Ma c’è un altro dettaglio che ha incuriosito milioni di telespettatori dando origine ad vero dibattito social.

Maria De Filippi regina della settima puntata di Amici 21: l’abito ha fatto impazzire il web

Vista tanta eleganza, non stupisce che il vestito della presentatrice sia firmato Valentino e costi quasi tremila euro, per l’esattezza 2900. Un capo rigorosamente made in Italy, quindi. Caratterizzato dal pizzo floreale e in due tessuti: uno è lana e seta, l’altro è cotone, elastan, viscosa e poliammide. Online viene venduto con una cintura che esalta ulteriormente la silhouette.

Intanto, gli utenti del web sono stati attanagliati da un dubbio: l’abito è nero o viola? Il viola, si sa, è una tinta non ben accetta nel mondo dello spettacolo, almeno fino a qualche tempo fa. Ultimamente, però, molti personaggi della tv stanno mettendo da parte questa superstizione nata molti anni fa in base al fatto che richiami alla mente le funzioni religiose in onore dei defunti.

Il popolo del web non ha potuto fare a meno di chiedersi quale fosse il reale colore del vestito di Maria. La risposta si trova proprio online: c’è scritto infatti “Ripe Plum”, quindi si tratta di un prugna.

A voi di che colore era sembrato ieri sera?