Arnold Schwarzenegger, suo figlio Joseph è identico a lui: eccoli insieme

Arnold Schwarzenegger ha una famiglia numerosa ma avete mai visto suo figlio Joseph? E’ identico a lui.

Attore, produttore, imprenditore, ex culturista e politico, parlare di Arnold Schwarzenegger vuol dire spaziare da un ambito ad un altro. Vanta una carriera immensa tanto che sarebbe difficile citare qui tutto quello che ha fatto, dai primi passi fino ad oggi.

L’attore ha cominciato partecipando ad alcuni concorsi, come Mister Europa nel quale trionfa. Comincia la carriera da culturista ed inizia a guadagnare fama e successo. E anche grazie al suo fisico così prestante e muscoloso che riesce a ottenere i primi ruoli cinematografici. Il ruolo che l’ha reso noto a livello nazionale è quello del protagonista in Conan Il Barbaro. E’ considerato tra i più rappresentativi interpreti dei film d’azione e si è impegnato anche in politica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Schwarzenegger ha avuto diverse relazioni importanti e ha una famiglia numerosa. Ha avuto 4 figli dall’ex moglie Maria Shriver: Katherine Eunice, Christina Maria Aurelia, Patrick Arnold e Christopher Sargent Shriver. Il quinto figlio è nato dalla relazione con una domestica e questa scoperta ha portato alla rottura del matrimonio. L’attore ha poi dichiarato di aver scoperto di aver avuto quel figlio solo 8 anni dopo. Il quinto figlio si chiama Joseph ed è proprio identico a lui: l’avete mai visto?

Arnold Schwarzenegger ha un figlio di nome Joseph identico a lui: l’avete mai visto?

Arnold Schwarzenegger ha una famiglia molto numerosa. Ha avuto diverse relazioni importanti. Si è sposato con la giornalista Maria Shriver e insieme hanno avuto quattro figli. La coppia si è poi separata.

L’attore ha un quinto figlio nato da una relazione sembrerebbe con una domestica e l’ha scoperto solo dopo 8 anni la nascita del bambino. Oggi il giovane ha 25 anni. Si chiama Joseph Baena ed è proprio identico a suo padre.

Eccoli insieme, in un meraviglioso scatto padre figlio. La somiglianza c’è ed è molto forte. Joseph come suo padre ha un fisico molto prestante. Dalle sue foto instagram si comprende che anche lui ama allenarsi, infatti sono molti gli scatti in palestra e anche alcune insieme all’attore. Schwarzenegger e suo figlio Joseph sono molto simili, non trovate?