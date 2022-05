Conoscete la vita privata di Peppino di Capri? Con chi è stato sposato e quanti figli ha

Le sue canzoni hanno segnato un’epoca e ancora oggi Peppino di Capri è apprezzatissimo come artista, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

La musica e la passione per Napoli Peppino di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, le ha nel sangue da sempre. Forse la ragione è da ricercare in famiglia: suo nonno faceva parte della banda di Capri, sua isola d’origine, mentre suo padre lavorava come commerciante di dischi oltre a dilettarsi suonando alcuni strumenti.

Ospite oggi 1° maggio 2022 a Domenica In, Il suo ‘debutto’ artistico avviene a soli 4 anni, quando suona il pianoforte davanti alle truppe americane a Capri durante la guerra. Negli anni Peppino studia pianoforte ed inizia ad esibirsi nei primi anni ’50 nei night-club di Capri e Ischia insieme all’amico Ettore Falconieri.

Data la loro bravura, qualche anno dopo i due sbarcano in tv, nel programma Primo applauso. La carriera di Peppino di Capri non ha certo bisogno di presentazioni: il numero delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo (ben 15), delle quali due sono risultate vittoriose, la dice lunga sulla sua intensa traiettoria artistica.

Al suo nome sono legati due straordinari successi della musica italiana, Champagne e Roberta e nel 2019, il cantante caprese ha ottenuto il premio alla carriera AFI. Una vita lavorativa ricca di soddisfazioni, insomma, ma sapete hi sono state le sue mogli e quanti figli ha il celebre cantante?

Peppino di Capri, non tutti conoscono la sua vita privata e che lavoro fanno i suoi figli

Nel 1959, Peppino conobbe ad Ischia la donna che sarebbe diventata la sua prima moglie, la modella Roberta Stoppa. Dopo aver convissuto per qualche anno, nel 1961 arrivano le nozze.

Circa dieci anni dopo però, proprio quando nel 1970 viene al mondo il loro figlio Igor, la coppia si trova ad affrontare una crisi. In quella fase, inoltre, l’artista conosce una studentessa napoletana, Giuliana Gagliardi, con la quale inizia una relazione ufficiale dopo il divorzio dalla Stoppa. Lui e la Gagliardi convolano a nozze nel 1978 e dalla loro unione nascono due figli: Edoardo e Dario.

Non è noto che lavoro faccia il primogenito Igor. Su Edoardo, nato nel 1981, possiamo dirvi che è un musicista e suona la chitarra in una band all’estero. Dario, nato nel 1986, invece gestisce un B&B a Capri ma è anche un attore. Lo abbiamo visto recitare in molte fiction di successo come RIS, Distretto di polizia, Squadra antimafia-Palermo oggi, Il tredicesimo apostolo, Il Bosco.

Peppino è rimasto vedovo nel 2019, anno in cui la moglie Giuliana è morta a causa di una grave malattia.