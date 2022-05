Dagli esordi ad oggi, com’è cambiata Carmen Di Pietro: ve la ricordate prima?

Vediamo com’è cambiata Carmen Di Pietro negli anni: ve la ricordate com’era ai suoi esordi, quando ha cominciato a muovere i primi passi?

Carmen Di Pietro è sbarcata a L’Isola dei famosi insieme a suo figlio Alessandro. E’ una delle coppie del reality che sicuramente ha catturato da subito l’attenzione del pubblico. La naufraga è una mamma molto protettiva nei confronti del giovane, ha mille attenzioni per lui.

In un confessionale ha anche ammesso di aver allontanato una ragazza da suo figlio. Adesso, dopo lo scioglimento delle coppie e anche delle tribù, tutti giocano come concorrente singolo e quindi anche Carmen e Alessandro possono viversi l’avventura ‘liberamente’. La showgirl è un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Il suo vero nome è Carmela Tonto. E’ diventata popolare negli anni novanta, partecipando a numerosi programmi. Ha lavorato come valletta, opinionista, concorrente, ospite fisso. Ha recitato al cinema e in televisione, cominciando quando era giovanissima. Ma dagli esordi ad oggi, com’è cambiata?

Carmen Di Pietro, dagli esordi ad oggi: com’è cambiata la showgirl

E’ un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo e da quando è sbarcata in Honduras Carmen si sta facendo conoscere non solo come ‘vip’ ma anche come persona. A quanto pare il suo percorso sta piacendo al pubblico tanto che, quando si è trovata in nomination, si è salvata.

E’ entrata in gioco con suo figlio Alessandro ma adesso sono separati. Tutte le coppie sono state sciolte e tutti giocano l’uno contro l’altro. Attrice, showgirl, ex modella e conduttrice, Carmen ne ha fatta di strada in questi anni e la sua carriera è pienissima. Ma dagli esordi ad oggi, com’è cambiata? Vi ricordate com’era anni fa?

Questo è uno scatto ripreso da una scena del famoso Film Paparazzi di Neri Parenti. Carmen recitava la parte di se stessa. Era giovanissima allora, stiamo parlando più o meno del 1998. Ricordiamo però che ha cominciato a recitare molto prima, dal 1986 nel film Delizia.

La seconda foto invece è molto più recente. E’ stata pubblicata su instagram nel 2017. Sono passati pochi anni. Sembrerebbe che non sia assolutamente cambiata. Carmen Di Pietro da giovanissima era una donna bella, affascinante e passionale e ancora adesso è così. Voi cosa ne pensate?