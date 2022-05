Francesca De André: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica”, la confessione da brividi dell’ex concorrente del GF Vip.

“Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo, e tuttora in realtà mi trovo, ma sto cercando di reagire…”. Inizia così il lungo sfogo di Francesca De André, che attraverso il suo canale Instagram spiega il drammatico motivo per cui è stata poco presente sui social negli ultimi giorni.

L’ex concorrente del GF Vip confessa di aver subito violenza fisica e di non essersi ancora ripresa psicologicamente. In seguito, le parole apparse nelle sue stories di Instagram.

“Ho subito una grave aggressione, violenza fisica”, la confessione shock di Francesca De André

“Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, di cui non sono ancora in condizioni di parlare”. È con queste parole che Francesca De Andrè confessa quanto le è accaduto, spiegando il motivo della sua assenza sui social e dichiarando di essere ancora ora in “tragiche condizioni psicofisiche”. L’opinionista tv non ha voluto fornire i dettagli, ma ha ritenuto giusto accennare ai suoi fan di quanto è successo prima di interagire nuovamente con loro attraverso i social.

“Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto, che mi avete sempre dato, ma ora ancora di più, ne ho davvero bisogno”, scrive la De André a conclusione del messaggio apparso su Instagram. Eccole le sue parole:

Poco fa, Francesca è tornata sui social per replicare a chi l’ha accusata di non aver rivelato i dettagli per attirare l’attenzione su di sé: “Non c’è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all’attirare attenzione e curiosità ipoteticamente legata al voler apparire un domani, perseguendo l’idea di dare a qualcuno un’esclusiva. Chi mi conosce lo sa che non ho mai usato le questioni personali per arrivare da nessuna parte, non ne ho bisogno. Ho voluto portare rispetto ai miei followers spiegando in modo accennato la mia assenza, sapendo che chi mi conosce può capirmi e rispettare il mio stato psicofisico.”