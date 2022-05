Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti ha imparato a convivere con un enorme dolore

Ospite a “Oggi è un altro giorno” insieme alla mamma, il figlio di Alba Parietti ha raccontato il doloroso lutto vissuto anni fa.

Alba Parietti è un volto noto dello spettacolo da vari decenni e quando era sposata con l’ex marito Franco Oppini, è diventata mamma di Francesco. Quest’ultimo ha da poche settimane compiuto 40 anni e, tranne qualche sporadica apparizione in tv, per molto tempo è rimasto abbastanza lontano dai riflettori. La sua partecipazione al GF Vip 5 nel 2020, però, ha permesso al pubblico di conoscerlo più a fondo e di scoprirne i pregi.

Molto legati, madre e figlio hanno parlato spesso del loro rapporto: a tratti conflittuale, ma intenso e pieno d’amore da parte di entrambi. Ospiti entrambi a Oggi è un altro giorno lo scorso venerdì 29 aprile, col padre Franco collegato con lo studio, i due hanno raccontato di una dolorosa pagina della loro vita, iniziata quando nel 2006, Francesco fu colpito da un grave lutto.

La sua fidanzata di allora, Luana, morì in un incidente stradale e all’epoca lui aveva solo 24 anni. Una perdita tanto inaspettata quando terribile da affrontare, che lo ha costretto a crescere all’improvviso. Fondamentale in quel periodo è stato il supporto della mamma che ha risentito non poco dello stato d’animo del figlio.

Francesco Oppini, il triste retroscena dietro il primo tatuaggio del figlio di Alba Parietti

Alla ragazza prematuramente scomparsa, Oppini jr. ha dedicato il suo primo tatuaggio: “L’ho fatto per una persona che non c’è più, quando non c’era più. L’ho fatto con la sua mamma, ci tatuammo la sigla del suo nome”.

L’ex gieffino ha raccontato che in quel periodo prendeva antidepressivi e che sua madre ha vissuto con lui fianco a fianco quella terribile esperienza: “Durante il dolore papà era a Milano, era presente ma a distanza. Vivevo con gli antidepressivi. Mamma la conosceva, ero in casa con lei quando è successo, mi è stata vicino, è stata fondamentale”.

Vedendolo così sofferente, anche Alba iniziò a prendere antidepressivi: “Vedere la sofferenza di tuo figlio è insopportabile, inaccettabile. L’impotenza totale, non poter togliere quel dolore è una frustrazione”, ha spiegato la showgirl.

“Mi sentivo in colpa di non essere nella sua situazione, non volevo aiuto da nessuno. Il cervello può giocare brutti scherzi”, ha detto Francesco esprimendo nel miglior modo possibile lo stato d’animo di molti che purtroppo si trovano in una situazione simile.

Sapevate di questo retroscena riguardante la sfera privata di Francesco?