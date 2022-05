Frangia e capelli scuri, Lorella Boccia quasi irriconoscibile in questo scatto

Frangia e capelli scuri, Lorella Boccia è quasi irriconoscibile in questo scatto di qualche anno fa.

Lorella Boccia insieme a Clementino è al timone della nuova edizione del programma comico Made In Sud. Il format è partito il 19 aprile e va in onda ogni lunedì. Abbiamo conosciuto Lorella ad Amici. Partecipò alla dodicesima edizione del talent show, classificandosi settima nella fase serale del programma.

E’ stata la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up: All in. E dopo il percorso nella scuola non sono mancate le esperienze. Come molti altri ex allievi, anche lei è ritornata nel luogo dove tutto ha avuto inizio, ed è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. In questi anni però, parallelamente alla carriera di ballerina, ha intrapreso una nuova strada professionale, diventando un’ottima conduttrice.

Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un canale social. E’ seguito da oltre 800 mila follower e sono migliaia le foto pubblicate. Andando indietro, curiosando tra le immagini, abbiamo recuperato uno scatto in cui è fotografata ed appare quasi irriconoscibile.

Lorella Boccia quasi irriconoscibile in questo scatto: ve la ricordate così?

Ha un profilo social seguitissimo, sono oltre 800 mila i follower. Lorella Boccia è molto attiva e interagisce spesso con loro. Pubblica numerosi scatti e condivide diverse storie, parlando con coloro che la seguono.

E’ una ballerina e una conduttrice molto amata. Il talento non le manca ma anche la bellezza. Tutti sono affascinati dai suoi particolari tratti estetici: un viso spettacolare, due grandi occhi e uno sguardo magnetico, un fisico da mozzar il fiato. A Lorella piace cambiare e spesso si mostra con tagli diversi, ma anche per quanto riguarda il colore di capelli, cambia spesso tonalità. In questa foto che vi mostriamo, che risale a qualche anno fa, appare quasi irriconoscibile.

Lo scatto risale al 2020. La conduttrice aveva fatto la frangetta e aveva cambiato la tonalità del colore di capelli, ed è apparsa con una chioma scura, dal colore nero. Come ha fatto sapere, anche suo marito quasi non la riconosceva con questo nuovo look: “Ecco il mio nuovo look. Nick appena mi ha vista quasi non mi riconosceva”. Che dire, Lorella è sempre uno schianto, difficile non farsi abbagliare dalla sua bellezza!