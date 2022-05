Ne Gli Eredi della Terra è Caterina: ecco l’attrice fuori dal set, l’avreste riconosciuta?

Ne Gli Eredi Della terra l’attrice è Caterina ma l’avete vista fuori dal set? Eccola lontana dal suo personaggio.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia a partire dal 17 aprile 2022. Il protagonista è Hugo Lllor, interpretato da adulto dall’attore Yon Gonzales. Dopo una serie di tragici accadimenti e la morte della sua amata, si ritrova a crescere la figlia di sua sorella. Lui non sa che in realtà è sua nipote, lo scoprirà solo quando la bambina divenuta adulta viene rapita.

Diventa per lui come una figlia e la piccola Mercè cresce. Hudo comincia a lavorare al servizio di un potente come cantiniere, un signore che agisce alle spalle del re e qui conosce anche Caterina, una schiava. Ma accusato di tradimento, per espiare la sua colpa, deve fare da corriere per il signore. Ma invece di aiutarlo, nasconde le lettere che gli affida, in cui c’è la prova del tradimento al re. Quando Bernart ritorna, Llor gli consegna le lettere e in cambio gli chiede di prendere sotto la sua protezione Mercè e di trovarle un marito e una dote e di lasciare libera Caterina, la schiava. Hugo e Caterina si innamorano, anche se lui è ancora sposato con Regina e deve tenere conto alla donna.

Tornando al personaggio di Caterina. Nella serie è una schiava, viene abusata e maltrattata. Da quando era piccola è cresciuta nelle mani di potenti che non facevano altro che violarla. Tra le braccia di Hugo, nonostante le peripezie, ritrova la felicità. La giovane è bellissima ed è interpretata da Elena Rivera. L’abbiamo vista così, ma fuori dal set avete visto l’attrice?

E’ Caterina ne Gli eredi della terra: ecco l’attrice fuori dal set, l’avreste riconosciuta?

Caterina ne Gli Eredi della terra è una schiava. E’ stata abusata, maltrattata fin da quando era piccola. Grazie ad Hugo ottiene la liberta. I due si innamorano ma il cantiniere deve ancora tenere conto di Regina, sua moglie, una donna perfida che farebbe di tutto per ottenere ciò che vuole.

Elena Rivera è l’attrice che ha interpretato Caterina. E’ giovanissima, ha 30 anni ed è spagnola. Ha recitato al cinema e in televisione e anche a teatro. Nella serie l’abbiamo vista così, ma eccola fuori dal set:

L’avreste riconosciuta? Non sembra poi così diversa dal suo personaggio ne Gli Eredi della terra. Cambia sicuramente il look che nella serie è adattato ai tempi di allora e al ruolo. Caterina appare in tutta la sua semplicità essendo anche una schiava ma anche l’attrice nella quotidianità è semplice e bellissima.