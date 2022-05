Guendalina Tavassi, com’è cambiata nel tempo: le foto del prima e dopo

Guendalina Tavassi non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma la ricordate al Grande Fratello? Ecco il prima e dopo.

E’ tra i naufraghi più amati e discussi dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, ma il suo carattere ‘peperino’ era già noto dai tempi del Grande Fratello 11 di dieci anni fa. Era l’edizione 2010/2011 dello storico reality nella sua versione originale, dedicata a persone comuni e condotta dalla bravissima Alessia Marcuzzi. Da oltre un decennio Guendalina Tavassi è ormai un volto noto dei salotti tv e del web.

Si è infatti affermata come influencer e il pubblico continua a seguirla con affetto. Questa non è la sua prima esperienza nel reality in Honduras, ma quest’anno con lei c’è anche suo fratello Edoardo, autentica rivelazione di questa edizione.

Seppur entrati in gioco con un po’ di ritardo rispetto agli altri naufraghi, i due fratelli si sono ritagliati presto un loro ruolo nelle dinamiche e indubbiamente rappresentano un valore aggiunto al nutrito gruppo di concorrenti.

Nonostante siano trascorsi tanti anni dalla sua prima apparizione in tv, Guendalina continua ad incantare tutti con la sua bellezza: occhi verdi e fisico mozzafiato sono il suo biglietto da visita, ma ricordate com’era ai tempi del GF? Scopriamo se e come è cambiata la bella romana!

Guendalina Tavassi prima e dopo: la trasformazione della naufraga

Come si nota da queste due foto pubblicate sul suo profilo Instagram che la mostrano nel 2009 (poco prima che entrasse al GF) e nel 2019, l’aspetto dell’ex gieffina ha indubbiamente subito delle modifiche.

Tali cambiamenti sono ovviamente frutto dello scorrere degli anni, ma anche dei ritocchi estetici ha cui ha fatto ricorso nel passato. Lo ha ammesso chiaramente la stessa Guendalina: ha reso più voluminose le labbra, ha ritoccato gli zigomi, si è sottoposta alla plastica al naso ed al seno.

Inoltre, adesso i suoi capelli sono più lunghi e anche il suo look è molto diverso. Da ragazza tendeva ad uno stile poco sofisticato, mentre ora è avvezza ad abiti aderenti, scollature vertiginose ed accessori all’ultimo grido.

Voi la ricordavate così? Che ve ne pare dei risultati?