Michele Morrone trova l’amore proprio sul set di 365 giorni: chi è la nuova fidanzata

Michele Morrone e l’amore trovato sul set di 365 Giorni, chi è la nuova fidanzata del bellissimo attore: conosciamola meglio!

Pochi giorni fa Michele Morrone ha fatto il suo ritorno sulla piattaforma Netflix come attore protagonista all’interno del sequel del film “365 Giorni“.

Con il primo film lanciato sempre sulla piattaforma streaming, Michele Morrone, nei panni del bel Massimo ha riscosso enorme successo tanto da diventare uno dei sex symbol più ambiti grazie alla trama ed alle scene piccanti in cui è stato protagonista indiscusso. Sul set però, il bell’attore non ha trovato solamente il successo. Accanto a lui, oggi c’è una donna ed è la sua attuale fidanzata. Pensate che l’amore è nato proprio davanti le telecamere, sul set del seguitissimo film. Ma chi è la fidanzata di Michele Morrone? Conosciamola meglio!

E’ bellissima ed è la nuova fidanzata di Michele Morrone: l’amore nato sul set

Dopo la fine della storia con la sua ex moglie, la cui separazione è avvenuta nel 2018, Michele Morrone sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Un amore sbocciato sul set del sequel del film “365 Giorni”. Chi è la fidanzata di Michele Morrone? Una complicità nata sul set già del primo film, quella fra Michele Morrone e Anna-Mara Sieklucka, co-protagonista dell’attore. Complicità poi divenuta più tardi qualcosa di più. Ai tempi in cui giravano il primo film, l’attore era impegnato in un’altra relazione.

Ad oggi però le cose stanno diversamente, infatti, è con lei che Michele Morrone appare in dolce compagnia. Sebbene lui non si sia sbilanciato in particolar modo su come stiano effettivamente le cose, il fatto che si sia tatuato le iniziali del suo nome sul braccio farebbe pensare proprio ad un forte le game tra i due.

Anna-Marie Sieklucka sarebbe l’attuale fidanzata di Michele Morrone. E’ stato facile capire la forte intesa sbocciata tra i due, ed oggi è ravvisabile la forte passione che li unisce. Ma cosa sappiamo di lei?

Classe ’92, nata a Lublino, Anna Maria Siklucka è un bellissima donna ed attrice. Ha conseguito la laurea presso L’Accademia Nazionale di Arti Teatrali AST, a Breslavia nel 2018. Il suo account Instagram conta un numero di seguaci superiore ai 3 milioni di followers, gli scatti presenti nella sua galleria social sono davvero meravigliosi, come lei d’altronde. In 365 Giorni ha interpretato la splendida Laura Biel.

