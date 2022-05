Paolo Bonolis, l’incredibile retroscena: è accaduto prima del successo

Pochi conoscono questo retroscena sull’amatissimo conduttore Paolo Bonolis: cosa è successo prima del clamoroso successo!

Oggi un personaggio amatissimo della tv, Uno dei volti Mediaset più amati e più seguiti. Alla conduzione di Avanti un Altro insieme a Luca Laurenti è davvero uno spasso. Un duo artistico che funziona molto bene sulla scena. Paolo Bonolis è uno dei conduttori della tv italiana più amati di sempre.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è ricca di esperienze che hanno fatto di Paolo Bonolis un uomo di successo nel panorama artistico italiano. In pochi però saranno a conoscenza di un retroscena davvero particolare che riguarda Paolo Bonolis ed in particolare il periodo precedente al successo ottenuto nel corso di questi anni. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito!

Paolo Bonolis prima del successo: il retroscena inaspettato

Un volto televisivo che conquista il piccolo schermo con la sua particolare ironia e simpatia, Paolo Bonolis è un conduttore stimatissimo. La sua carriera televisiva comincia molto presto. I suoi esordi risalgono agli anni ’80. Abbiamo ritrovato Paolo Bonolis dapprima come conduttore di programmi televisivi per bambini, ricordate Bim Bum Bam? Ma in pochi forse conoscono questo retroscena sull’amatissimo conduttore. Riguarda in particolare il periodo precedente all’esordio televisivo ed al suo conseguente successo.

E voi sapevate come ha fatto Paolo Bonolis a diventare famoso? Ad oggi è uno dei volti iconici nel mondo dello spettacolo italiano, ma tutti si domandano come è riuscito Paolo Bonolis a diventare famoso? Un retroscena che è lo stesso conduttore a raccontare.

Seduto sullo sgabello nello studio di Silvia Toffanin, ai microfoni di Verissimo, l’amatissimo conduttore Paolo Bonolis ha raccontato un particolare retroscena precedente al suo successo. Come è diventato famoso? La sua ‘entrata’ sulla scena televisiva è avvenuta per caso. Paolo Bonolis non avrebbe mai pensato alla Tv come ad una possibilità, fin quando poi..

“Accompagnai un amico a un provino, studiavo all’Università. Alla fine del provino a cui presero parte tanti ragazzi, il regista mi disse ‘E tu? Dai entra entra’. Quando sono entrato mi hanno fatto un po’ di inquadrature e mi hanno chiesto ‘Cosa sai fare?’, e io ho risposto ‘Niente’, mi presero“- ha raccontato il conduttore.

Presto poi si è convinto che questa fosse per lui la strada giusta: “Io all’epoca non pensavo proprio alla televisione, ma ho capito che fosse il mio mestiere quando ho cominciato a divertirmi. Quando ho capito che era un lavoro che si poteva fare anche con leggerezza”

E voi conoscevate questo retroscena?