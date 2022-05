“Siamo pieni di felicità”: l’amata influencer è incinta, il futuro papà lo annuncia così, in un modo decisamente originale.

L’indiscrezione sulla presunta gravidanza era nell’aria già da diverse settimane: in molti avevano notato un pancino sospetto negli ultimi scatti della famosa influencer. La conferma, però, è arrivata soltanto ieri: la star di Instagram è incinta per la prima volta!

Ad annunciarlo, prima di lei, è stato il futuro papà, che ha rivelato la meravigliosa notizia in un modo decisamente originale: durante una partita di calcio! Scopriamo i dettagli di questa dolcissima novità, che ha emozionato tutti.

L’amatissima influencer è incinta per la prima volta: l’annuncio del futuro papà ha emozionato tutti

Una dolcissima sorpresa durante Spezia Lazio. Nel corso della partita di Serie A, in scena ieri sera, uno dei giocatori biancocelesti ha esultato in un modo che non ha lasciato dubbi. Pollice in bocca e pallone sotto la maglia per Mattia Zaccagni, che ha così svelato che la sua compagna è in dolce attesa: ma chi è la futura mamma?

Proprio lei, Chiara Nasti, una delle influencer più famose del nostro Paese. Che, dopo il gesto del suo compagno, non ha esitato a confermare la notizia attraverso il suo seguitissimo canale Instagram. “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori, ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”, ha scritto la napoletana sui social, allegando una foto dell’esultanza di Mattia:

Il post ha letteralmente fatto impazzire di gioia fan e amici della coppia, super felici per la meravigliosa novità. Non ha trattenuto l’entusiasmo neanche la futura zia, Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Chiara: “Finalmente posso dirlo, divento zia. Non vedo l’ora, mi avete reso la persona più felice del mondo”, ha scritto nelle sue stories. Al momento non è stato reso noto il sesso del bebé in arrivo, ma non vediamo l’ora di saperne di più! I nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Chiara e Mattia!