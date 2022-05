Simone Susinna, forse non sapete che la sua ex fidanzata ha partecipato al GF Vip: di chi si tratta

Col suo fascino Simone Susinna ha stregato il pubblico di “365 giorni – Adesso”: non tutti sanno che la sua ex fidanzata era al GF Vip.

La sua entrata in scena nel sequel del film 365 giorni ha lasciato le telespettatrici a bocca aperta: il modello ed attore siciliano Simone Susinna ha già fatto strage di cuori nel ruolo di Nacho, nuovo personaggio della storia che cerca di conquistare la protagonista Laura.

Il 28enne, che anni fa ha partecipato come naufrago a L’Isola dei Famosi, sembrerebbe single attualmente, ma nel suo passato sentimentale figura una ex fidanzata molto conosciuta.

Si tratta di un’ex gieffina, precisamente un’ex concorrente della prima edizione del GF Vip svoltasi nel 2016 e vinta da Alessia Macari, quando al timone del reality c’era Ilary Blasi ed Alfonso Signorini era l’unico opinionista.

Vi diamo qualche altro indizio: lei è straniera ed è una modella; inoltre, oggi è una concorrente di Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Capito di chi si tratta?

Simone Susinna, la sua ex fidanzata la conosciamo tutti: era nella casa più spiata d’Italia

La bellissima ex gieffina in questione è Mariana Rodriguez, modella venezuelana rimasta al Grande Fratello Vip per 43 giorni prima di essere eliminata.

Non tutti lo ricorderanno, ma Mariana ha preso parte a due film tra cui Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. ed al videoclip di una canzone di Gigi D’Alessio oltre che a varie trasmissioni tv tra cui Ciak…si canta!, All Together Now, Furore, Matrix Chiambretti. E’ stata anche concorrente di Veline nel 2012, all’epoca condotto da Ezio Greggio, e di Pechino Express nel 2014.

Nata a Caracas il 5 marzo del 1991, è laureata in Scienze umanistiche. Nel 2017 ha aiutato Le Iene a svolgere un’inchiesta sulla crisi economica del suo Paese natale.

Dopo la fine della relazione con Susinna, in questi anni le sono stati attribuiti vari flirt, veri o presunti, tra cui quello con Stefano De Martino, quello con Stefano Bettarini e anche uno con il rapper Clementino.

A voi piacque il percorso di Mariana nella casa del GF Vip?