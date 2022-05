Splendida notizia per gli appassionati di Bridgerton: l’annuncio che tutti aspettavano

Splendida notizia per gli appassionati di Bridgerton: arriva l’annuncio che tutti aspettavano sulla terza stagione della serie tv.

Era molto lo scetticismo che ruotava intorno alla seconda stagione di Bridgerton. L’assenza del duca di Hasting è stata un duro colpo per i fan della serie tv Netflix, sicuri che nulla sarebbe stato lo stesso senza il protagonista del primo capitolo. La storia d’amore di Anthony Bridgerton e Kate Sharma, però, ha superato ogni aspettativa: per molti la seconda stagione è stata addirittura più coinvolgente della prima. E la terza?

I fan sono già impazienti e non vedono l’ora di tuffarsi in una nuova emozionante storia d’amore. E, proprio di recente, è arrivata una meravigliosa notizia che riguarda proprio la terza stagione della serie di Shonda Rhimes. Ad annunciarla è stata una delle protagoniste assolute: curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Bridgerton 3, arriva la notizia tanto attesa: l’annuncio dell’attrice

Chi saranno i protagonisti di Bridgerton 3? In tanti se lo stanno chiedendo. Se la serie seguirà l’ordine dei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta, al centro delle vicende ci sarà Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia. Ma non è certo: c’è l’ipotesi che il protagonista potrebbe essere, invece, un altro fratello, Colin, impregnato con la storia d’amore con Penelope Featherington. Una storia che, in effetti, non è mai iniziata: per adesso, i due sono buoni amici, ma i sentimenti di Pen sono già molto chiari. In attesa di scoprire di più sull’argomento, c’è una notizia già certa che vi farà impazzire di gioia!

A rivelarla è stata proprio l’attrice che interpreta Penelope, Nicola Coughlan, che in una recente intervista per WWD ha rivelato l’inizio delle riprese: “Altre puntate di Bridgerton in arrivo. Entreremo nella terza stagione quest’estate e sarà molto impegnativa”. Insomma, mancano pochi mesi!

Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli e anticipazioni sul terzo, attesissimo, capitolo di questa appassionante storia. E voi, avete già visto le prime due stagioni?