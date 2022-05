Ti spedisco in convento, avete visto il profilo instagram di Chiara?

Chiara è una delle protagoniste del format Ti spedisco in convento: avete mai visto il suo profilo instagram?

Ti spedisco in convento è un format in onda su Real time. Dal 17 aprile ha avuto inizio la seconda edizione dopo il successo della prima andata in onda nel 2021. Un gruppo di giovani ragazze entrano in un convento ma prima ancora di arrivare nella struttura non sanno dove si stanno recando.

Infatti pensano di dover cominciare un percorso consono al loro stile di vita, senza obiettivi per il futuro, fatto di eccessi con alcool, divertimento e senza regole. Abbiamo conosciuto le ragazze e le suore della nuova edizione. Ma c’è stato già un primo colpo di scena con l’abbandono di Nanda. La giovane ha avuto un battibecco con Suor Carolina. La religiosa infatti le aveva chiesto di vestire in modo meno appariscente per cercare di guardarsi dentro e comprendere l’essenziale. Ma Nanda si è ribellata, spogliandosi. Ha poi preso la decisione di abbandonare. Tra le ragazze che sembrerebbe stiano seguendo i dettami delle suore c’è Chiara. Ha 23 anni e come riportato dal sito real time, lavora come receptionist. E’ una ragazza molto bella, bionda, carnagione chiara e uno splendido sorriso: vi chiediamo, avete mai visto il suo profilo instagram?

Ti spedisco in convento, Chiara: avete mai visto il suo profilo instagram?

Chiara è una delle protagoniste della seconda edizione di Ti spedisco in convento. Ha 23 anni e sembrerebbe che lavori come receptionist. Quando è arrivata in convento non ha nascosto lo stupore.

Abbiamo visto che ha stretto un legame forte con le gemelle, Beatrice e Ginevra e un po’ meno, al momento, con Nina e con Ana Maria. Nell’ultimo episodio ha avuto un piccolo battibecco proprio con quest’ultima. Infatti Ana Maria aveva infranto la regola del silenzio prendendo il cellulare di nascosto e la 23enne ha sbottato. Chiara è una ragazza molto bella, occhi e carnagione chiara e uno splendido sorriso. Ma avete mai visto il suo profilo instagram?

La protagonista di Ti spedisco in convento ha uno stile particolare. Gli scatti condivisi sul social sono molto belli.

Lei è fuori dagli schemi e le sue foto dimostrano tutta la sua grinta.

Ha un fisico da mozzar il fiato e tanto tanto fascino. Voi cosa ne pensate?