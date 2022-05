“Tra poco mi sposo”, l’annuncio inaspettato arriva in tv: che gioia per la showgirl!

“Tra poco mi sposo”, l’annuncio inaspettato arriva durante la famosa trasmissione tv: che gioia per la showgirl.

“Questo è l’anello di fidanzamento, che lui mi ha regalato. Un momento molto romantico, lui è molto romantico, davvero tanto”. Non trattiene l’emozione l’amatissima showgirl, nel mostrare l’anello regalatole dalla sua dolce metà. Con cui, molto presto, convolerà a nozze!

Ad annunciarlo è stata proprio lei, nello studio di Verissimo, rivelando anche quando si terranno le nozze: “Non lo sa ancora nessuno!”. Una gioia immensa per la showgirl, pronta per il grande passo dopo un periodo di convivenza. Scopriamo le sue parole, ai microfoni di Silvia Toffanin.

Splendido annuncio per la famosa showgirl: “Tra poco mi sposo”, le parole a Verissimo

“Sai che non lo sa ancora nessuno? Ci sposeremo a ottobre, quest’anno!“. Con queste parole, l’amatissima showgirl ha annunciato a Verissimo che tra qualche mese sposerà il suo compagno. Per il quale ha speso parole meravigliose: “Lui è una persona per bene, poi non appare mai, e vi garantisco che esiste! È molto riservato, anche quando ho partecipato all’Isola dei famosi, non è mai venuto in studio”. Chi sono i futuri sposi? Avete capito di chi si tratta?

Della splendida Angela Melillo, che a ottobre di quest’anno sposerà il suo compagno Cesare San Mauro. I due convivono già da qualche mese e tra poco pronunceranno il fatidico sì, a Roma, come rivelato dalla showgirl durante l’intervista di Silvia Toffanin. Un amore immenso, quello che lega Angela a Cesare, che definisce un dono della sua mamma: “Credo che me l’abbia mandato mia mamma, perché dice le sue stesse frasi a volte, sono molto simili, incredibile”.

La coppia è legata da sette anni e mezzo, ma solo qualche mese fa sono andati a vivere insieme: “Non volevo che mia figlia si destabilizzasse, dopo la perdita dei nonni, il divorzio…Poteva essere traumatico. Lui ha capito, perché anche lui ha dei figli. Fortunatamente ho trovato una persona molto comprensiva, con una grande testa, che ti sa ascoltare e capire. Noi siamo andati a vivere insieme adesso, i primi di gennaio.” Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia!