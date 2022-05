Uomini e donne, brutto colpo per i fan: storia finita, la coppia si separa

Uomini e donne, brutto colpo per i fan: storia finita, la coppia nata nello studio della trasmissione si separa.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv! Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che si appassionano alle vicende sentimentali dei protagonisti. Come ogni anno, la trasmissione terminerà a fine maggio per poi tornare settembre, dopo il consueto stop estivo. Nasceranno nuovi amori prima della pausa? Una cosa è certa: una storia appena nata è già naufragata!

Come sappiamo, le puntate non sono trasmesse in diretta: la registrazione avviene qualche giorno prima della messa in onda in tv. E, proprio ieri, si è tenuta una nuova registrazione della trasmissione, dove è arrivata una brutta notizia che riguarda proprio due protagonisti del trono Over. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa è successo, continuate a leggere!

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: storia già finita, la coppia non decolla

Quante coppie sono nate grazie a Uomini e Donne? Impossibile rispondere con un numero. La trasmissione di Maria De Filippi ha dato vita a meravigliose storie d’amore, che ancora oggi emozionano il pubblico, dopo anni. Non per tutti, però, c’è il tanto atteso lieto fine. Ed è proprio il caso della coppia di cui vi parleremo oggi.

Tra loro la storia era appena iniziata, ma sembrava esserci un gran bel feeling. Fino a ieri, quando le anticipazioni fornite da Uomini e Donne Classico e Over hanno rivelato che tra loro è già tutto finito. Di chi parliamo? Di Gemma Galgani e il nuovo cavaliere Giacomo.

Secondo le anticipazioni, è stato proprio lui a voler chiudere la conoscenza. Una decisione inaspettata, dato che era stato proprio Giacomo a proporsi alla dama torinese, ammettendo di essere incuriosito e desideroso di conoscere la sua storia. Cosa è accaduto e perché Giacomo ha cambiato idea così velocemente?

E, soprattutto, come reagirà Gemma a questa ennesima delusione? Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che attendere la messa in onda di questa puntata. Noi non vediamo l’ora, e voi?