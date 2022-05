Amatissima ne Il Segreto, oggi l’attrice è irriconoscibile: look completamente stravolto per la protagonista della serie spagnola.

Per quasi dieci anni ha tenuto compagnia ai telespettatori, inserendosi senza dubbio tra le telenovelas più amate di sempre nel nostro Paese. Parliamo de Il Segreto, la serie tv spagnola arrivata in Italia nel 2013: l’ultima, struggente, puntata è andata in onda invece nel maggio del 2021. Quanti personaggi sono passati per Puente Viejo nel corso di tutti questi anni?

Impossibile rispondere con un numero. Quel che è certo è che tra le protagoniste assolute della soap c’era lei, Emila Ulloa. La proprietaria della locanda del paese, figlia di Raimundo Ulloa, ha rappresentato uno dei personaggi più amati dal pubblico, sin dalla prima stagione: la sua amicizia con Pepa Aguirre ha emozionato tutti. A dare il volto ad Emilia è stata la bellissima Sandra Cervera Paris, oggi 36 enne. Curiosi di vedere come è cambiata nel tempo? L’attrice spagnola ha rivoluzionato il suo look, date un’occhiata!

Era Emilia Ulloa ne Il Segreto: oggi l’attrice ha cambiato look, irriconoscibile

Quanto abbiamo amato Emilia Ulloa? Il suo è stato senza dubbio uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori de Il Segreto: la bellissima storia d’amore con Alfonso Castaneda farà compagnia al pubblico per tutto il corso delle stagioni. Il merito del grande successo di Emilia è senza dubbio di Sandra Cervera, l’attrice che ha vestito i panni della giovane Ulloa nella serie ideata da Aurora Guerra. Ma avete visto com’è oggi l’attrice?

Nelle vesti di Emilia, l’abbiamo vista con una chioma piuttosto lunga, di colore castano chiaro, inizialmente legata in una treccia laterale e, successivamente, raccolta in diverse acconciature. Ebbene, oggi l’attrice ha rivoluzionato il suo aspetto cambiando completamente look! Ecco come si mostra sul suo seguitissimo canale social:

Eh si, Sandra ha deciso di ‘darci un taglio’: addio ai lunghi capelli chiari! Oggi l’attrice spagnola sfoggia un taglio corto, leggermente spettinato, e ha scurito non poco i capelli. Voi la preferivate col look di Emilia Ulloa? Una cosa è certa: l’attrice è semplicemente incantevole in tutte le versioni!