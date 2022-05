Amici 21, le regole della semifinale: quanti concorrenti andranno in finale e come si accederà all’ultima puntata del talent show.

Ci siamo! Manca sempre meno alla finalissima di Amici di Maria De Filippi. Precisamente, mancano due puntate alla fine di questa 21 esima edizione del talent show di Canale 5. Un’edizione che, come sempre, ha ottenuto ascolti record ed appassionato milioni di telespettatori. Che si staranno chiedendo: come funziona la finale e quanti allievi potranno accedervi?

A chiarirci le idee ci ha pensato proprio Maria De Filippi, che nella puntata del daytime di oggi, 2 maggio 2022, ha comunicato le regole della semifinale ai concorrenti ancora in gara. Curiosi di scoprire cosa accadrà nella puntata di sabato 7 maggio? Vi spieghiamo tutto!

Quanti concorrenti arriveranno alla finale di Amici 21: le regole della semifinale

Sabato 7 maggio 2022 andrà in onda la semifinale di Amici 21. Nella prossima puntata del talent show, quindi, scopriremo chi sono i finalisti ufficiali di questa edizione del programma! Siamo, però, già in grado di dirvi quanti ne saranno: andranno in finale cinque concorrenti.

A spiegarlo è stata Maria De Filippi, in collegamento coi ragazzi in casetta. La puntata di sabato 7 maggio sarà una serata interamente “al positivo”: le tre manche consuete stabiliranno i primi tre finalisti e non gli eliminati. Ne resteranno, quindi, quattro, che andranno a loro volta al ballottaggio: da qui arriveranno gli altri due finalisti del talent show.

Le tre manche iniziali saranno suddivise in categorie: canto, ballo, canto. Ci saranno, pertanto, sicuramente due cantanti e un ballerino tra i primi tre finalisti del programma. Secondo quanto anticipato da Maria, i nomi dei vincitori del ballottaggio dovrebbero essere comunicati in studio e non in casetta, come avviene normalmente al termine delle puntate.

Insomma, sarà una semifinale accesissima, tutta da vivere. Chi saranno i cinque finalisti ufficiali di Amici 21? E, soprattutto, chi salirà sul gradino più alto del podio? Appuntamento a sabato 7 maggio per tutti i dettagli! Voi per chi farete il tifo?