Amici, Emanuele Filiberto racconta il suo rapporto con Maria De Filippi

Emanuele Filiberto di Savoia siede la poltrona di giudice ad Amici; in un’intervista ha svelato il suo rapporto con Maria De Filippi, cosa ha detto

Classe ’72, nato in Svizzera, Emanuele Filiberto è un personaggio molto noto sul piccolo schermo per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi come Ballando con le Stelle, Pechino Express.

L’Erede di Casa Savoia è oggi per il terzo anno consecutivo uno dei 3 giudici a sedere la poltrona al serale di Amici. In questa esperienza ha potuto costruire un bellissimo legame con gli altri due giudici, Stefano De Martino e Stash con i quali ha fatto sapere di trascorrere del tempo anche lontano dagli studi televisivi. Prima di questo però, il Principe di Savoia ha raccontato di essersi sentito un po’ in difficoltà quando gli è stato proposto di diventare uno dei tre giudici del talent. Attraverso questo retroscena, nel corso di un’intervista, Emanuele Filiberto ha raccontato il tipo di rapporto che è venuto ad instaurarsi con Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Emanuele Filiberto e il suo rapporto con Maria De Filippi: “Mi ha insegnato ad essere me stesso”

Il giudice ha raccontato che prima di prender parte al seguitissimo talent ci ha pensato un po’. Ai microfoni di Di Più Tv, Emanuele Filiberto ha raccontato che quando ha ricevuto la proposta di sedere la poltrona rossa nelle vesti di giudice al Serale di Amici, la risposta alla padrona di casa, Maria De Filippi, non è arrivata subito.

Emanuele Filiberto ha raccontato di essersi sentito ‘di troppo’ in mezzo a due altri giudici che invece avevano un’esperienza nel campo e che fra l’altro avevano alle spalle un passato proprio come allievi della scuola. “Pensavo di essere un intruso”, ha detto il membro di Casa Savoia. Ma in suo ‘soccorso’ è giunta Maria De Filippi. “Maria De Filippi mi ha insegnato ad essere me stesso e così quando mi siedo smetto di essere un Principe“, ha raccontato. Insomma, la padrona di casa ha accolto a braccia aperte all’interno del suo programma l’amatissimo principe.

E voi che ne pensate di Emanuele Filiberto nei panni di giudice?