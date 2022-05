Andrea Bocelli, duro colpo per lui: spiacevolissimo episodio, cos’è successo

Andrea Bocelli, duro colpo per l’amato tenore italiano: spiacevolissimo episodio, cos’è esattamente accaduto, da non credere.

Un vero e proprio spiacevolissimo episodio, quello di cui è stato vittima Andrea Bocelli. La notizia è stata data nelle scorse ore e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

Tra esattamente 24 ore, Andrea Bocelli si troverà ad Amsterdam per dare inizio al suo nuovo tour. Eppure, nonostante la gioia e la contentezza per questa nuova avventura, l’amato e famoso attore è stato raggiunto da una spiacevolissima notizia. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Andrea Bocelli, spiacevolissimo episodio: cos’è accaduto

A distanza di qualche ora dalla sua partenza per Amsterdam, Andrea Bocelli è stato il protagonista di uno spiacevolissimo episodio, proprio come è accaduto diverse settimane fa ad Ida Platano. Stando a quanto si apprende da Il giornale, sembrerebbe che il tenore abbia acquistato da poco una villa a Forte dei Marmi. E che proprio la stessa, nella notte tra il 30 Aprile e il 1 Maggio, sia stata completamente svaligiata! Da come si può chiaramente comprendere, la dimora era in fase di ristrutturazione. Pertanto, al suo interno non c’erano tantissimi oggetti di valore. Fatto sta che, com’è giusto che sia, la notizia di un furto non ha affatto saltare di gioia il buon Bocelli.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che a dare la notizia del furto sia stato il personale di servizio della villa, che la mattina del 1 Maggio si sono resi conto del cancello forzato hanno immediatamente avvertito chi di dovere. A quanto pare, i ladri si sarebbero intrufolati nella villa oltrepassando il cancello e forzando, addirittura, la serratura della porta d’ingresso!

La vicenda sia ancora al vaglio degli inquirenti. Pertanto, non è possibile quantificare ancora il bottino.

Non è assolutamente la prima volta…

Purtroppo, non è assolutamente la prima volta che Andrea Bocelli è vittima di furto. Già nel 2018, da quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che il tenore sia stato il protagonista di ben due tentati furti. Nel primo, accaduto nel mese di Luglio, i ladri non sono riusciti a centrare il loro obiettivo perché beccati dalla videosorveglianza nel bel mezzo della notte. Il secondo, invece, si è verificato qualche mese più tardi dal primo.

Ci auguriamo che episodi del genere non accadano più.