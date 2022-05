Angela Melillo in lacrime a Verissimo racconta il suo dramma: da brividi

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Angela Melillo ha raccontato il suo dramma: il racconto da brividi e quel dolore incolmabile

Nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, a Verissimo nella puntata andata in onda lo scorso 30 Aprile, era ospite in studio la splendida Angela Melillo. Sono stati diversi i contenuti all’interno dell’intervista. Ma ciò che ci ha toccato particolarmente è stato il drammatico racconto del difficile e tristissimo periodo vissuto dalla showgirl.

Non trattiene le lacrime Angela Melillo che durante l’intervista con la padrona di casa Verissimo, si lascia andare al racconto di un momento della sua vita particolarmente doloroso. Un periodo difficile segnato da tanto dolore a causa dell’improvvisa perdita della sua mamma, e qualche tempo dopo da quella del suo papà. In mezzo ad una situazione già delicata, Angela Melillo ha affrontato anche la separazione dal suo ex compagno.

Un periodo buio davvero difficile. Un momento difficile che è riuscita ad affrontare anche grazie all’uomo che è al suo fianco da almeno 7 anni, e con il quale sta per convolare a nozze.

Angela Melillo a Verissimo, il racconto di quel periodo drammatico e poi ‘la rinascita’

Il dolore della perdita è davvero straziante ed Angela Melillo si è ritrovata ad affrontarlo per due volte di seguito con la perdita di mamma e papà.

A Verissimo ne parla in lacrime: A mamma Franca, Angela Melillo era molto legata. Un legame indissolubile quello che ha unito madre e figlia. Angela Melillo è sempre stata vicina alla sua mamma, anche quando ha scoperto della malattia che in poco tempo l’ha portata via: “La mia mamma si è ammalata improvvisamente. Dal momento in cui ha scoperto questa brutta malattia, è passato un anno e 8 mesi, in cui sono sempre stata con lei. Poi purtroppo, è mancata il 30 Maggio, giorno del compleanno di mia figlia. E’ una data dove non so se piangere o gioire. Mia figlia aveva 3 anni, faceva il suo compleanno e purtroppo mia mamma in quel giorno se n’è andata“.

“Ho attraversato un momento buio perché mia madre per me E’ la cosa più importante, un amore immenso, un legame che non si staccherà mai. Ricordo ancora l’istante in cui le ho dato la mano, le ho detto di riposare e lei non voleva chiudere gli occhi per riposare, perché diceva ‘Se li chiudo, non li aprirò più’. Poi un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ancora ho perso il mio papà“.

Oggi, ha ritrovato il sorriso al fianco dell’uomo che presto diventerà a tutti gli effetti suo marito, Cesare San Mauro. I due durante 7 anni e mezzo di relazione avevano scelto di proteggere le loro famiglie prima di compiere un passo importante come il matrimonio. Il grande giorno però si avvicina, ad ottobre convoleranno a nozze!